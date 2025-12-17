Ventas por fiestas decembrinas superarán los 608,000 millones de pesos: Concanaco

El comercio organizado del país proyectó que las ventas decembrinas 2025, que contemplan el periodo del 16 de diciembre al 1 de enero del 2026) superen los 608,000 millones de pesos, cifra 8.4% superior a la registrada a la del año previo, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La derrama económica será impulsada por el consumo turístico nacional (transporte, hotelería, restaurantes y otros) y por el gasto asociado a las celebraciones de fin de año.

La Confederación estimó que el dinamismo de la temporada beneficiará a 4.8 millones de unidades económicas, especialmente en giros como hospedaje (incluido por aplicación), tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

De acuerdo con el estudio de la empresa global Kantar, para diciembre de 2025 se estima que 52% de las familias celebrará Navidad en casa y 45% Año Nuevo en casa; y 37% lo hará en casa de amistades o familiares.

En costos, se estima que una cena tradicional (pasta, romeritos, pierna/pavo/bacalao y bebidas) puede ubicarse entre 3,500 y 4,000 pesos para cinco personas, y un regalo navideño entre 500 y 1,500 pesos.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano.

Otro de los sectores clave en este periodo será el turismo, que incrementará, siendo los destinos de sol y playa, así como los Pueblos Mágicos los más demandados, ante el invierno.

Entre los productos más buscados en el sector comercio se incluyen ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos, y se espera un aumento en el consumo en restaurantes, alojamientos, bebidas y tabaco.

En un contexto donde las familias ajustan su consumo, el dirigente empresarial subrayó que la conversación pública debe partir de una realidad: celebrar sí, pero cuidando el bolsillo.

En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refiere que una familia puede gastar entre 11,000 y 19,000 pesos durante la temporada, considerando cena de Navidad y Año Nuevo, así como regalos.