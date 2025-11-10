Starbucks prevé que los precios del café sigan altos por lo menos en los próximos 6 meses

Starbucks prevé que los precios internacionales del café se mantengan en niveles altos por lo menos en los próximos seis meses, por lo que tomarán medidas para mitigar el impacto, sostuvo Brian Niccol, director ejecutivo de la compañía.

Explicó, durante la llamada con analistas con motivo de la presentación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal del 2025, que en los últimos meses no han mejorado los precios, por lo que anticipan que ven complicado un cambio en el corto plazo.

“Buscamos compensaciones en el negocio donde sea posible. Esperamos que empiecen a bajar, pero aún no ha sucedido”, dijo sin abundar sobre el efecto de los precios del café en sus operaciones y las medidas que tomarán.

En la misma conferencia, Catherine Smith, directora de finanzas de Starbucks, reconoció que los costos del café seguirán siendo un reto para la cadena de cafeterías.

Los precios internacionales del café se incrementaron 40.5% en los primeros nueve meses de este año, ubicándose en alrededor de 3.25 dólares por libra al cierre de septiembre, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Café (ICO).