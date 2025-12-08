Buscar
Alsea firma acuerdo con Raising Cane's para abrir restaurantes en México

Se espera que la primera unidad comience a operar en la segunda mitad de 2026, dijo Alsea en un comunicado.

Cadena estadounidense de restaurantes de pollo Raising Cane'sGetty Images via AFP

Reuters

El operador mexicano de restaurantes Alsea dijo el lunes que firmó un acuerdo de desarrollo con la cadena estadounidense de restaurantes de pollo Raising Cane's para abrir restaurantes en México.

Se espera que la primera unidad comience a operar en la segunda mitad de 2026, dijo Alsea en un comunicado, añadiendo que planea explorar oportunidades de expansión adicionales en la región.

