Lectura 1:00 min
Alsea firma acuerdo con Raising Cane's para abrir restaurantes en México
Se espera que la primera unidad comience a operar en la segunda mitad de 2026, dijo Alsea en un comunicado.
El operador mexicano de restaurantes Alsea dijo el lunes que firmó un acuerdo de desarrollo con la cadena estadounidense de restaurantes de pollo Raising Cane's para abrir restaurantes en México.
Se espera que la primera unidad comience a operar en la segunda mitad de 2026, dijo Alsea en un comunicado, añadiendo que planea explorar oportunidades de expansión adicionales en la región.