Alsea vende 17 restaurantes de Chili’s, P.F. Chang’s y TGI Friday’s en Chile y España

Alsea, una operadora de establecimientos de comida rápida y cafeterías de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, anunció la venta de un total de 17 restaurantes en Chile y en España.

Sin detallar el valor de la transacción ni a los compradores, la empresa informó que la venta comprende las operaciones de las unidades Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s que mantenía en el mercado chileno. En España se desprendió de sus operaciones de TGI Friday’s.

La empresa explicó, en un comunicado, que la operación forma parte de su estrategia para “simplificar su portafolio de marcas, fortalecer su crecimiento y mejorar la rentabilidad mediante una gestión más eficiente de sus operaciones”.

De acuerdo con su reporte del tercer trimestre de este año, hasta septiembre pasado Alsea contaba con cinco restaurantes Chili’s Grill & Bar y tres P.F. Chang’s en Chile, así como nueve TGI Friday’s en España.

El anuncio se dio luego de que, en su conferencia con analistas en octubre pasado —tras presentar los resultados de julio a septiembre—, Christian Gurría, director general de la operadora de restaurantes, reiteró que la compañía seguía evaluando posibles desinversiones en activos no estratégicos, con el fin de concentrarse en aquellos de mayor valor estratégico y financiero.

En la misma conferencia, Federico Rodríguez, director de Finanzas de Alsea, comentó: “Hemos sido muy vocales con respecto a los procesos de desinversión que estamos estableciendo en diferentes unidades no básicas. Yo diría que esa es una de las principales prioridades no solo para este año, sino para el futuro”.

Aclaró que la venta de activos no será relevante en términos de la contribución al flujo operativo (EBITDA).

Federico Rodríguez insistió que la prioridad está en fortalecer sus principales marcas, tales como Starbucks y Domino’s Pizza.

En junio pasado, Armando Torrado, el entonces director general de la empresa, reveló que estaban en negociaciones con terceros para vender algunas marcas de su portafolio.

Una vez desinvertidas sus unidades, Alsea se quedará únicamente con la operación de 173 Starbucks y 87 Burger King en Chile, de acuerdo con su reporte del tercer trimestre de 2025.

En España, mantendrá las operaciones de 321 Domino’s Pizza, 164 Starbucks, 79 Ginos, además de 115 Vips y 100 Foster’s Hollywood.

Durante el tercer trimestre del 2025, las ventas en tiendas comparables de restaurantes de servicio completo en España aumentaron 2.4%, con Foster’s Hollywood y Ginos entregando un crecimiento del 5.5% y 4% respectivamente.

Aunque no menciona el avance de Starbucksen el mercado español, la administración indicó que en el periodo mencionado tuvo un fuerte impulso, ya que las ventas en Europa aumentaron 1.6 por ciento.

La desinversión en Chili’s Grill & Bar, P.F. Chang’s y TGI Friday’s ocurre un año después de que, en noviembre de 2024, Alsea concretó la venta de 54 restaurantes Burger King en España.