KIO Data Centers inaugura QRO2 y amplía su presencia en Querétaro

Querétaro, Qro. KIO Data Centers inauguró el nuevo centro de datos que opera en la entidad, Querétaro 02 (QRO2).

La empresa de infraestructura digital aumenta su capacidad instalada en el país, al consolidar 19 megawatts (MW) de capacidad de TI en su campus en el estado: al integrar 12 MW de QRO2 que se suman a los 7 MW de QRO1.

La inauguración de QRO2 fortalece la presencia de la empresa en el estado, además de posicionar a Querétaro en un punto clave del desarrollo digital, declaró el director general de KIO Data Centers, Octavio Camarena.

“La apertura de QRO2 fortalece nuestra presencia en Querétaro, donde fuimos pioneros hace casi dos décadas, y consolida al estado como un punto clave para el desarrollo digital del país. Este nuevo centro de datos amplía nuestra capacidad y nos permite seguir acompañando a sectores estratégicos en su transformación digital”, comentó.

La nueva apertura permite a la compañía fortalecer su ecosistema de interconexión y ampliar la disponibilidad de infraestructura para sectores estratégicos, confirmó la empresa a través de un comunicado.

El nuevo sitio se integra a QRO1 para conformar un hub estratégico para industrias críticas, con infraestructura de alta disponibilidad, conectividad carrier-neutral y acceso a redes globales para garantizar una operación segura y continua, precisó la firma.

Desde 2002, KIO Data Centers opera en el país, donde fue fundada, y desde 2007 en Querétaro; se describe como una de las firmas pioneras en iniciar operaciones de centros de datos en el estado y —señala— reafirma su apuesta por invertir en infraestructura tecnológica en el país.

La ampliación de sus instalaciones es en respuesta al aumento exponencial de la demanda de los servicios digitales, de nube, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de analítica avanzada y de almacenamiento.

El nuevo sitio se integra a QRO1 para conformar un hub estratégico para industrias críticas.prensa KIO Data Centers

De acuerdo con KIO Data Centers, la nueva unidad está construida con la más alta tecnología disponible en la industria. Añade que “su diseño incorpora soluciones que optimizan el uso de energía, reducen el impacto ambiental y garantizan un desempeño estable incluso en las cargas más exigentes”.

Con estas capacidades, precisa, QRO2 se convierte en uno de los centros de datos más avanzados del país. En la actualidad, KIO Data Centers tiene operaciones en México, Guatemala, Panamá, Colombia y República Dominicana.