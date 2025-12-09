Moderna explica la tecnología ARNm como clave en la campaña de vacunación invernal

En el contexto de la campaña de vacunación invernal en México, el debate sobre la importancia de las vacunas actualizadas y la tecnología detrás de ellas cobra una relevancia especial. Román Saglio, director senior de alianzas comerciales para América Latina de Moderna, destacó en entrevista a El Economista el liderazgo de México en la política de salud preventiva y desmitificó la tecnología de ARN Mensajero (ARNm) como la herramienta esencial para garantizar la efectividad de las dosis.

Saglio afirmó que México es líder en Latinoamérica en su campaña invernal al incorporar tres ejes de prevención clave: Covid, Influenza y Neumococo, y al utilizar vacunas de primer nivel con fórmulas actualizadas para las cepas circulantes.

El secreto del ARNm: Fidelidad biológica

El directivo de Moderna se enfocó en explicar la plataforma de ARNm, una tecnología que, según describe, es más parecida a un software que a una medicina tradicional, debido a que se basa en el principio de la molécula de información de todos los organismos vivos.

"Nuestra tecnología tiene más que ver con una plataforma y más con un software que con medicina, porque es básicamente darle información al organismo para que el organismo haga determinadas cosas", explicó Saglio.

La tecnología de ARNm consiste en replicar ese proceso natural: se le entrega al organismo una molécula de ARNm que le indica a sus propias células cómo producir internamente el antígeno específico para el virus. Esta aproximación tiene una ventaja fundamental frente a las vacunas tradicionales: “El mecanismo de protección es similar porque al final es un antígeno que el organismo identifica y genera anticuerpos específicos, pero ese antígeno en el ARNm es sintetizado adentro del cuerpo por la máquina biológica del organismo del humano. En otras tecnologías de vacuna es fabricado afuera”, aclaró Saglio.

Esto se traduce en: Mayor velocidad y precisión, pues permite que la formulación de la vacuna esté más cercana al momento óptimo de la vacunación, garantizando una mejor correlación con la cepa circulante.

Destacó también el potencial de combinación, ya que al basarse en moléculas de información, facilita "empaquetar" dentro de una sola dosis información para múltiples agentes virales. Por ello adelantó que Moderna ya tiene un candidato vacunal en revisión que combina Covid con Influenza.

Román Saglio, director senior de alianzas comerciales para América Latina de Moderna.Cortesía

Rigor científico

Saglio desmintió la creencia de que la tecnología de ARNm surgió de la nada durante la pandemia, calificando la desconfianza como un "mito".

"Este milagro es en realidad el resultado de muchos años de investigación y desarrollo," señaló. Moderna, fundada más de una década atrás, ya trabajaba en pruebas de concepto de esta tecnología en agentes virales respiratorios antes de la crisis.

La rápida respuesta durante la pandemia fue posible gracias a ese trabajo previo y a la colaboración internacional, donde gobiernos apostaron al desarrollo paralelo de diversas tecnologías. Saglio recordó que al final, solo las vacunas basadas en ARNm (Moderna y BioNTech/Pfizer) mostraron un altísimo nivel de efectividad y seguridad. "No es un milagro... se llevó a cabo con todo el rigor que se lleva con cualquier vacuna y es más, hoy, yo creo que no hay vacuna más estudiada que la vacuna de ARN mensajero para Covid, porque se han aplicado miles de millones de dosis", afirmó.

La promesa de terapias individualizadas

Más allá de la vacunología, Saglio destacó que la verdadera promesa del ARNm reside en la capacidad de individualizar las terapias en otras áreas médicas, especialmente la oncología.

"Yo puedo a un paciente oncológico... tomar una fotografía de cuál es el microambiente oncológico específico de ese tumor y generar una terapia que es específica para ese paciente en ese momento dado", explicó. Esto permitiría modificar el tratamiento meses después en función de la nueva realidad del tumor, ofreciendo una precisión sin precedentes.

Urgencia y confianza en la campaña mexicana

Saglio fue enfático sobre por qué la vacunación contra Covid sigue siendo indispensable: el virus circula y tiene un aspecto sistémico que puede causar secuelas graves (neumonía, efectos cardiovasculares) en poblaciones de riesgo, que son los grupos priorizados en México.

El directivo celebró que el pueblo mexicano está respondiendo con confianza a la disponibilidad de vacunas actualizadas. "En los últimos años se vacunaban 6 a 8 millones de personas en México [contra Covid]. Este año, de las 10 millones de dosis [contratadas por el gobierno a Moderna], ya nos pidieron nueve. No es que se nos esté quedando la vacuna, la gente dice, 'quiero vacunarme'", concluyó, señalando que la alta demanda ha generado desabasto.

Saglio finalizó haciendo un llamado a la población de riesgo a acudir a sus unidades de salud para recibir la vacuna actualizada contra Covid e Influenza, pues pueden aplicarse de forma segura y efectiva en una sola visita.