Diputados aprueban en lo general la prohibición de vapeadores

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud, que plantea la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y de paso modificar diversas disposiciones en materia de atención de la salud de la población.

Con 324 votos a favor de Morena y partidos aliados, 129 en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron la tarde de este martes el dictamen con base en la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los diputados discuten ahora el dictamen en lo particular.

Respecto a la prohibición para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores, entre otros dispositivos, el proyecto enviado por la mandataria federal plantea el tipo penal en el que se sancionan las actividades relacionadas con estos delitos, que inicialmente incluía penas de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, los legisladores han propuesto modificaciones en este apartado.

Entre las propuestas que poco tienen que ver con la prohibición de vapeadores, se encuentran modificaciones a la Ley General de Salud para la planeación de la creación, la sustitución y la ampliación de la infraestructura para la prestación de servicios de salud, tales como establecer las disposiciones correspondientes a las contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y demás insumos que se realizarán bajo la conducción de la Secretaría de Salud como dependencia rectora de la política pública en la materia.