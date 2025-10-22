Alsea obtuvo un alza de 559% en su utilidad trimestral

La cautela del consumidor, un entorno económico desafiante y nuevas estrategias comerciales marcaron los resultados del tercer trimestre para Alsea, el operador de marcas como Starbucks y Domino’s Pizza.

De julio a septiembre, la utilidad neta creció 559% a 512 millones de pesos, desde los 78 millones el mismo periodo del año pasado. El resultado fue impulsado por la resiliencia de las marcas frente a un entorno macroeconómico desafiante y la continua implementación de estrategias comerciales principalmente en México, España y Colombia.

Christian Gurría, director general de Alsea, destacó en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que Alsea enfrentó “un entorno de consumo más cauteloso, pero la resiliencia y adaptabilidad nos han permitido mantener el rumbo”.

Las ventas estuvieron presionadas y solo crecieron 5.7% a 21,029 millones de pesos en el tercer trimestre, desde los 19,897 millones del tercer trimestre de 2024.

Alsea consideró que en el trimestre, el crecimiento sostenido en ventas fue respaldado por la eficiencia operativa, la capacidad de adaptación de sus equipos y la fortaleza de sus marcas.

México a la cabeza

México aportó el mayor porcentaje en las ventas de Alsea con 54.6%, Europa aportó un 30.7% y Sudamérica con 14.7 por ciento.

Los ingresos en México crecieron 7.5%, en Europa 3.8% en moneda local, con un aumento de 8.2% en pesos mexicanos, mientras que en Sudamérica cayeron 4.7 por ciento.

Alsea explicó que, descontando el efecto del tipo de cambio, las ventas netas habrían crecido 6.7 por ciento. Esta diferencia refleja la apreciación del peso frente a otras monedas en algunos de los mercados en que participa, lo que afecta la conversión de ingresos en el extranjero.

Un análisis de Bx+ consideró que Alsea se mantuvo en línea con las expectativas del consenso en EBITDA y utilidad neta, enfrentando un entorno de consumo retador que ha ralentizado sus ventas, mientras busca eficiencia operativa.

“Alsea reportó cifras resilientes en su tercer trimestre, manteniendo el crecimiento en ventas, siguiendo con el ralentizado aumento en ventas mismas tiendas, todo ante la debilidad del consumo. La compañía buscó ser más eficiente a nivel operativo, y pese al incremento en costos y gastos, no registró contracción en margen EBITDA y reportó utilidades netas este trimestre”, detalló.