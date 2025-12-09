Fábrica de José Cuervo en municipio de Tequila quedó libre de clausura; gobierno estatal intervino

Guadalajara, Jal. La fábrica de Tequila 1800 de José Cuervo quedó libre de la clausura que ordenó el gobierno municipal de Tequila, Jalisco, luego que Protección Civil del Estado y la Policía Estatal intervinieron para evitar un riesgo de explosión de las calderas de la fábrica.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que además del riesgo que suponía la clausura ordenada por el alcalde morenista Diego Rivera, tampoco era viable jurídicamente el pago de 60 millones de pesos que pretendía el Ayuntamiento.

“Exigían unas contribuciones del predial que querían elevar hasta 20 veces más de lo que pagaban anteriormente, querían cobrar multas y recargos por aproximadamente 60 millones de pesos", precisó.

El municipio entendió que lo que ellos estaban solicitando no tenía viabilidad ni jurídica ni financiera y con ello, bueno pues se levantaron absolutamente todos los sellos de clausura de la planta de Cuervo que se habían puesto horas antes y con ello, nuevamente Tequila Cuervo está trabajando normalmente", indicó el mandatario estatal.

Lemus Navarro se dijo preocupado ya que el presidente municipal de Tequila, tiene al menos 10 casos de empresas tequileras y hoteles instalados en esa localidad, que lo han denunciado por cobros excesivos de impuestos con tintes de "extorsión" a cambio de permitirles la operación.

Cabe recordar que el alcalde Diego Rivera estuvo involucrado en el caso de la remodelación del Museo de Tequila sin contar con el permiso federal respectivo y por el cual, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.