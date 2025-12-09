Con Ixtlahuacán del Río, Jalisco inicia proyecto de transición energética en municipios

Guadalajara, Jal. El municipio de Ixtlahuacán del Río inició la generación de su propia energía con la operación de 40 paneles solares instalados en la presidencia municipal, y se convirtió en el primero de 55 municipios jaliscienses que forman parte del proyecto de eficiencia energética del Estado.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes), Manuel Herrera, indicó que en esta primera etapa, el municipio ahorrará 225,000 pesos anuales de los cuatro millones de pesos que paga cada año en energía eléctrica, aunque la intención es continuar el proyecto con la instalación de 12 módulos fotovoltaicos en el mercado municipal.

"El monto puede reducirse hasta en un 50% mediante la implementación de esquemas de eficiencia energética y generación solar", subrayó el funcionario estatal.

Diagnóstico

Detalló que como parte del Programa de Eficiencia Energética para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ) evaluó 11 instalaciones municipales, entre ellas, la presidencia municipal, el DIF, la Casa de la Cultura, el Centro de Salud, la Comandancia de Policía, Asilo y Auditorio, además de dos pozos de agua potable y la planta potabilizadora.

De acuerdo con la Agencia, solo la planta potabilizadora concentra más de la mitad del gasto energético municipal, con una erogación superior a los 2.3 millones de pesos anuales.

Los análisis técnicos señalan que para cubrir el 100% del consumo anual, sería necesaria una inversión estimada entre 11.5 y 12.7 millones de pesos, equivalente a la instalación aproximada de 1,208 paneles solares.

El consumo total de energía de Ixtlahuacán del Río equivale a 1.1 gigawatts hora al año.

Ixtlahuacán del Río forma parte de los 55 municipios que participan en el Programa de Eficiencia Energética para el Estado de Jalisco y sus Municipios mediante el cual, Sedes y la AEEJ realizan análisis y diagnósticos de consumo eléctrico.

Este programa busca disminuir el gasto público, liberar recursos para obra y beneficios sociales, incrementar el uso de energías renovables y reducir la presión sobre la red eléctrica en el estado.