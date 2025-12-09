A pesar de un consumo moderado, Tequila Design espera crecer a doble dígito en 2025

Tequila Design, que desde hace una década le ha apostado a la personalización y a la premiumización, proyecta cerrar 2025 con un crecimiento del 20% en ingresos y más de 10 millones de pesos en inversiones, pese a un menor ritmo del consumo en México.

“No hemos dejado de crecer y aunque ya no tenemos los aumentos de triple dígito de los primeros años, esperamos crecer 20% este año. Es un crecimiento importante porque al ser un mix de producto entre destilados y obsequios, en momentos cuando el consumo es difícil estamos al final de las opciones”, acotó el CEO de la empresa tequilera, Diego Castro.

En entrevista, reconoció que, si bien la competencia es muy fuerte en la industria de tequila que literal pareciera “David contra Goliat”, ofrecen una diferenciación, por su propuesta para hiperpersonalizar las botellas, con diseños únicos, adaptados a los gustos de cada persona.

Explicó que el tequila blanco 100% de agave, con toques cítricos, lo producen en Arandas, Jalisco, con un volumen que supera los 40,000 litros al año. Recientemente lanzaron la línea de mezcal espadín blanco.

Ambos productos se venden en Estados Unidos, un mercado relativamente nuevo para la marca, donde arrancaron con su expansión internacional a finales de 2023. Para seguir creciendo, recientemente trasladaron la operación de Washington a Texas.

“Nos ha costado muchos años lograr un producto muy interesante tanto el envase como el contenido”, reconoció Daniel Castro. “Nos hemos enfocado en el mundo digital a diferencia de la industria… Los consumidores pueden personalizar la botella en menos de 5 minutos en nuestro sitio web y pedirla para cualquier destino de México”, abundó.

Por ahora, el objetivo de la marca es seguir con su crecimiento en México y Estados Unidos, para luego explorar nuevas oportunidades en otros países.

Sigue expansión en México

Sobre sus planes de expansión, Diego Castro comentó que siguen aumentando sus colaboraciones para obtener licencias oficiales con equipos de fútbol y béisbol y así producir tequila en botellas personalizadas pintadas a mano.

Hoy, tienen alianzas con clubes como Rayados de Monterrey, Chivas, Santos y Atlas. “Lo que hemos estado haciendo es diversificar, abrir más líneas de negocio e ir por más licencias de equipos”, aseguró.

En el mediano plazo, buscarán introducir otros tipos de destilados 100% mexicanos.

El CEO de Tequila Design adelantó que el próximo año iniciarán operaciones en Los Cabos, tendrán oficinas para atender al sector hotelero de lujo.

En el turismo, la empresa crea botellas como souvenirs con diseños mexicanos tradicionales, como catrinas, calaveras y alebrijes, para que los visitantes se lleven un recuerdo de México.

También colaboran con hoteles de lujo, adaptando los diseños según la identidad del establecimiento como regalo para sus huéspedes.

Diego Castro destacó que, actualmente, la línea corporativa es la de mayor crecimiento para la empresa, ya que representa el 60% del negocio.

En esta vertical, sus clientes suman más de 200 empresas, entre ellas Cementos Moctezuma, Cemex, Interceramic, Bachoco, Pilgrims y Grupo México. Encargan botellas personalizadas como regalos de fin de año y para ocasiones especiales.

Tequila Design también ha encontrado un mercado fructífero en los eventos sociales, las botellas personalizadas, en tamaño mini, funcionan como recuerdos para los invitados.

Finalmente, el directivo explicó que si bien este año el consumo ha sido poco dinámico, confía en que en 2026 mejore el entorno. Aseguró que con todo “no han dejado de crecer”.