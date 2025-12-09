BBVA México prevé una recuperación de la economía en 2026

BBVA México mantuvo en 0.7% su pronóstico de crecimiento económico para 2025, pero para 2026 hizo una ligera revisión al alza, al pasarlo de 1.0% a 1.2 por ciento.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, destacó que es un hecho que la economía en México se ha desacelerado, pues mientras en 2022 y 2023 hubo crecimiento importante, en 2024 perdió dinamismo, y en los primeros tres trimestres de 2025, el promedio ha sido de 0.4 por ciento.

“Esto muestra una desaceleración importante de la economía”, dijo.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe Situación México, explicó que el bajo crecimiento económico en el año obedece a la fuerte caída que ha habido en la inversión, en parte, por la incertidumbre generada por temas internos como la reforma judicial y más recientemente por los cambios a la ley de amparo, entre otros.

De igual forma, expuso, al haber menor inversión, se ha desacelerado el empleo y por lo tanto se afecta el consumo, otro de los componentes importantes.

“Entonces es lo que está ocurriendo por el lado de la demanda”, resaltó.

En el lado de la oferta, apuntó, la industria también está cayendo de manera generalizada.

“Entonces prácticamente lo que vemos es una industria debilitada en todos sus componentes (...) la caída en la inversión y la desaceleración del consumo frenan el crecimiento”, subrayó.

El economista de BBVA México detalló que la razón por la que la economía no ha entrado en recesión este año, es porque a las exportaciones les ha ido muy bien, pese a la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos.

“La otra buena razón que explica el buen comportamiento, es que al final de cuentas el tratamiento que está teniendo México para exportar a Estados Unidos, ha sido realmente bueno”, señaló.

Y aunque BBVA mantuvo en 0.7% su pronóstico de crecimiento económico para 2025, mencionó que hay sesgos a la baja.

Para 2026, ligera revisión al alza

Carlos Serrano explicó que para 2026, BBVA México hizo una ligera revisión al alza en su pronóstico de crecimiento, al pasarlo de 1.0% a 1.2%, dado que consideró que puede haber una mejora en el consumo y el empleo.

“Y quizás un menor nivel de incertidumbre. El factor más importante que va haber para la economía del país, es la revisión del tratado (comercial con Estados Unidos y Canadá). Si hay una revisión exitosa, que es nuestro escenario base, creemos que eso va a disipar la incertidumbre y puede reactivar la inversión, y por eso estamos pensando que el crecimiento del país se va a reactivar y que vamos a tener una recuperación gradual, pero una una recuperación en el crecimiento”, argumentó.

No obstante, apuntó que hoy la preocupación principal es la caída que ha habido en la inversión, pero resaltó que hay confianza en que se recupere una vez disipada la incertidumbre.

¿Qué hacer?

Carlos Serrano estimó que 2026 será mejor que 2025, pero precisó que hay retos que atender como, por ejemplo, que el gobierno diseñe mecanismos para que el enorme flujo de recursos que está siendo canalizado a través de las Afores, se destine a infraestructura productiva.

De igual forma, consideró necesario que el gobierno acelere el otorgamiento de permisos para la generación de electricidad en el país, ya que, apuntó, se está convirtiendo en un cuello de botella para poder atraer más inversiones.

“Y después, es cierto que la reforma judicial ya está ahí, es difícil pensar que pueda revertirse, pero eso no quiere decir que no pueda tener mejoras”, refirió.