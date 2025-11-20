Marca Chipotle llegará a Monterrey

Monterrey, Nuevo León, fue elegida como una de las primeras ciudades de México donde se establecerá Chipotle, una cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida mexicana. Lo anterior después de que Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías en México, anunciara, hace casi siete meses, un acuerdo para la expansión de la marca en el país.

La primera apertura está prevista para principios de 2026 y, según lo anunciado por la empresa, las sucursales iniciales se ubicarán en el norte del país, debido a que es una región donde Chipotle es más reconocida debido a su cercanía con Estados Unidos.

Según lo trascendido, Alsea ya inició la contratación de personal en Monterrey a fin de echar a andar la operación del nuevo restaurante, cuya fecha sigue pendiente. Chipotle Mexican Grill actualmente opera más de 3,700 ubicaciones en todo el mundo. Ofrece un menú enfocado en alimentos frescos, con productos agrícolas de origen local. Para 2026, planea abrir entre 350 y 370 nuevos restaurantes a nivel global. Como parte de esta expansión, incluirá de 10 a 15 nuevos restaurantes operados por socios en México, Oriente Medio, Corea del Sur y Singapur.

Además de hasta dos nuevos restaurantes propiedad de la empresa en Europa. Por su parte, Alsea está en un proceso de reestructuración de su portafolio de marcas, en las que ha anunciado desinversiones, así como la integración de marcas reconocidas a nivel internacional, siendo Chipotle la primera en ser revelada.

La administración de la operadora de Starbucks y Domino’s Pizza buscará concentrarse en generar “el mayor valor estratégico y financiero”, esto mediante aperturas estratégicas de nuevas tiendas y la remodelación de ubicaciones clave. Esta estrategia se basa en la remodelación de tiendas, dos por cada apertura, ya que esta acción “genera retornos de capital más rápidos y eficientes”.

Según lo trascendido, Alsea ya inició la contratación de personal en Monterrey a fin de echar a andar la operación del nuevo restaurante.