En noviembre, vuelve a disminuir la generación de empleo en Querétaro

Querétaro, Qro. Durante noviembre el estado registró 1,254 empleos menos respecto a octubre y rompe la racha de crecimiento mensual que tuvo de agosto a octubre, conforme a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este resultado, Querétaro acumula 17,164 nuevos puestos de trabajo entre enero y noviembre, es una cifra que se queda 32.5% por debajo de los empleos que se crearon en ese periodo del año pasado.

Hasta ahora, el mejor mes del 2025 ha sido octubre con 6,578 empleos, al contrario, la caída mensual más significativa se registró en julio con 3,050 empleos menos.

En los últimos 12 meses se registraron solamente 3,617 empleos nuevos en la entidad, con un crecimiento de 0.5% a tasa anual, dado que al 30 de noviembre la entidad totalizó 724,315 puestos de trabajo con alta en el IMSS.

Con esa variación anual, Querétaro fue una de las 15 entidades con una diferencia positiva durante noviembre, contra 17 entidades en las que cayó el empleo. El crecimiento más importante lo presentó Estado de México (5.7%), en el lado opuesto se colocó Campeche (-8.2 por ciento).

Todavía está pendiente de conocerse el comportamiento que tendrá el empleo formal en el último mes del año, que suele registrar un descenso, nada más en diciembre del 2024 se perdieron 13,547 puestos de trabajo.

Los empleos creados en lo que va del año están ligeramente por debajo de la meta estatal de 17,803 puestos; en enero el gobierno estatal lanzó una estrategia de empleabilidad, planteando la meta de aumentar 50% la creación de empleo respecto al 2024. La iniciativa surgió ante el menor ritmo de crecimiento que registró el empleo en el 2024 y visualizando un escenario difícil para la economía del 2025.

Sin embargo, en números absolutos, Querétaro es el séptimo estado con más empleos generados en lo que va del año, la lista la encabeza Ciudad de México con 217,942 empleos, contra Sinaloa que registra un saldo negativo de 8,028 empleos.

La industria de la transformación es el principal generador de empleo formal, además de los servicios, el comercio, entre otras ramas.