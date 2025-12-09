Obtiene XXI Banorte máxima calificación por sus inversiones responsables: UNPRI

• La Administradora obtuvo por segundo año consecutivo una calificación de cinco estrellas en la evaluación realizada por UNPRI, superando el promedio global en materia de criterios ASG.

Afore XXI Banorte obtuvo por segundo año consecutivo una calificación de cinco estrellas en la evaluación 2025 realizada por los Principios de Inversión Responsable (UNPRI, por sus siglas en inglés), la organización respaldada por las Naciones Unidas que establece los estándares más reconocidos en materia de inversión sustentable a nivel global.

Alcanzar dicha calificación, por encima del promedio global, consolida a XXI Banorte como uno de los fondos de pensiones mejor evaluados en lo que respecta a la integración de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en su estrategia de inversión, y valida la visión de la Administradora de contribuir al desarrollo sostenible del país al tiempo que ofrece rendimientos sólidos.

“Esta calificación es el resultado del trabajo persistente que ha realizado la Afore para apegarse a lineamientos internacionales sobre inversión sostenible. Hoy contamos con un mejor desempeño operativo, generamos mayores retornos para nuestras y nuestros clientes, y contribuimos de manera directa hacia una economía equitativa mucho más sustentable, inclusiva y regenerativa”, señaló David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte.

De acuerdo con el informe realizado por el UNPRI, XXI Banorte destaca por la solidez de sus procesos, su análisis de riesgos climáticos y su capacidad para integrar criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones. Además, la evaluación considera las buenas prácticas de inversión en activos de renta variable, renta fija, capital privado, bienes raíces e infraestructura.

Desde su adhesión a los Principios de Inversión Responsable en 2017, XXI Banorte ha impulsado una estrategia robusta de inversión que incluye la medición de riesgos climáticos, el involucramiento activo con empresas y la adopción de métricas globales para evaluar el impacto ambiental de su portafolio. Con lo anterior, se busca financiar proyectos y fondos que implementen las mejores prácticas ASG e impacten de manera positiva en la sociedad, reconociendo que desde el sistema financiero se puede contribuir a un desarrollo económico que vaya en sintonía con un adecuado equilibrio social y con el cuidado del planeta.

Afore XXI Banorte seguirá reforzando sus estándares ASG y desarrollando procesos y estrategias de inversión que favorezcan la consolidación de un sistema financiero sostenible, y que ofrezcan beneficios tangibles a sus cuentahabientes.