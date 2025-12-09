En Puebla, se deben atraer inversiones por sus cadenas de valor: Canacintra

Puebla, Pue. Por la cadena de valor que aún ofrece la ciudad de Puebla y disponibilidad de espacios, el ayuntamiento debe fortalecer la promoción para atraer inversiones de la industria, sobre todo textil y en Tecnologías de la Información (TI), consideró la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El presidente del sector tecnologías de la información de ese organismo local, Alejandro Meneses, reconoció que a la par deben trabajar con las firmas instaladas en el uso de software, automatización y ciberseguridad, ya que pueden estar vulnerables a ataques.

Puntualizó que han insistido a las autoridades municipales que se trabaje en coordinación con el gobierno del estado para correr invitaciones a las embajadas y que convenzan a sus empresarios para ver las oportunidades de aterrizar algún proyecto en la Angelópolis que aún puede albergas fábricas.

Mencionó que ha faltado un “diagnóstico real" para detectar los países de los cuales se puedan atraer proyectos a la par de preparar un plan de reactivar el turismo de convenciones, del que muchas veces se generan encuentros de negocios.

Ahondó que, aparte de atraer inversiones se tiene que buscar el crecimiento y mantenimiento de las empresas instaladas, con campañas de promoción y apoyos fiscales, los cuales son fundamentales.

Indicó que, si bien hay menos disponibilidad de tierras, se pueden reutilizar algunas exfábricas que siguen abandonadas, por lo que debe convencerse a los dueños para que las puedan vender en su momento a alguna empresa de textil o tecnologías de la información para instalarse.

Alejandro Meneses reiteró que se deben generar las condiciones para que empresarios foráneos vean a la Angelópolis como un destino de inversión seguro.

Empresas TI aportan desarrollo

Destacó que las empresas TI están cobrando mucha relevancia para la industria en general por la aportación que están haciendo en el desarrollo de software y otros servicios para las empresas que buscan mejorar su capacidad productiva instalada.

Reiteró que Puebla tiene oportunidad para impulsar la industria sin chimenea, ya que hay espacios disponibles en desuso, con más de una década y que no son adecuados para empresas grandes, las cuales decidieron migrar a otros municipios de la zona metropolitana.

Además, dijo, los micro parques ayudarán a que las empresas de TI promuevan el desarrollo de la industria 4.0 e innovación, la cual es necesaria para elevar la competitividad y productividad de los distintos rubros.

En el caso de las empresas textiles, dijo que aún hay instaladas en la Angelópolis al ser pequeñas, teniendo exfábricas que se pueden volver a ocupar por ese sector como ocurrió hasta principios de los años 90 y que en su momento autoridades de la capital poblana no invirtieron por mejorar servicios públicos, lo cual obligó a su migración y perderse empleos.

Asimismo, vio oportunidades de concretar inversiones en los próximos dos años si hay la promoción por parte de las autoridades municipales.