Microsoft invertirá más de 17,500 millones de dólares en la India para desarrollar infraestructuras de IA

El presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, a quien informó de que el desembolso se ejecutará a lo largo de los próximos cuatro años.

El presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunció este martes que invertirá 17,500 millones de dólares en la India para desarrollar sus infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

"Microsoft destinará 17,500 millones de dólares, nuestra mayor inversión en Asia hasta la fecha, para ayudar a crear la infraestructura, las habilidades y las capacidades soberanas necesarias para que el futuro de la India esté basado en la IA", escribió Nadella en un 'post' en la red social 'X', antes Twitter.

Nadella se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, a quien informó de que el desembolso se ejecutará a lo largo de los próximos cuatro años.

La nación asiática es una de las principales potencias del mundo en cuestiones informáticas, con grandes 'hubs' en ciudades como Bangalore o Hyderabad. En este sentido, entre sus principales compañías destacan Tata Consultancy Services o Infosys.

