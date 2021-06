El CEO de Queer Destinations, Oriol Pamies, aseguró que existe evidencia de que el segmento LGBTQ+ está entre los primeros en volver a viajar luego de una crisis económica o sanitaria, por lo que ya trabaja junto con la Secretaría de Turismo en un plan de recuperación junto con diversos destinos y el sector privado.

“Lo importante es que todo mundo entendió que no es posible que no haya una estrategia para un segmento de mercado que tanto dinero deja (busca categoría Premium). Todos los días viajan personas LGBTQ+, y si no hay atención focalizada se puede perder oportunidad. Se presenta una gran oportunidad para fidelizar al segmento para que regrese a México”, dijo en entrevista

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), para el 2030 habrá 180 millones de viajeros LGBTQ+ y México está en posibilidades, por su naturaleza, gastronomía o cultura de atraer a un número mayor a los 3.5 millones que se estima llegaron durante el 2018.

Pamies, que también es integrante de la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ + (IGLTA en inglés), firmó en el 2019 un primer convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo en la feria ITB, Berlín, en el 2019, y desde entonces hay un trabajo estrecho.

El mes pasado, durante la feria de turismo de Madrid (Fitur), estableció un acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) con la finalidad de desarrollar el segmento LGBTQ+, que es “uno de los sectores con mayor facilidad para viajar en cualquier época del año”.

Con base en encuestas realizadas por la IGLTA el año pasado, más del 73% de las personas tenían planes de viaje antes de que finalizara el 2021 y más del 23% hicieron compras la semana previa a su viaje.

“Necesitamos explicar en números lo que representa el mercado. Está cayendo el veinte de que si el público LGBTQ+ está viajando a destinos, pero éstos o las empresas no están sensibilizados, no se tiene el producto adaptado. Propusimos a la secretaría un plan de recuperación de turismo postcovid basado en este segmento, ellos convocan a los destinos y luego a las empresas. Entre los interesados están: Los Cabos, Morelos, Chihuahua, la Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, San Miguel de Allende, Puerto y Guadalajara”, explicó el empresario.

A la fecha, también han firmado acuerdos con las cadenas de hoteles Marriott, Meliá, Hyatt u Grupo Paladium. Además, en las siguientes semanas cerrarán uno más con una aerolínea local.

¿Cuáles son las razones por las que este segmento vuelve a viajar tras una crisis?

Hay varios motivos, uno es el económico. Formar parte del grupo DINK (double income, no kids), permite tener la capacidad económica de viajar aun en situación de crisis, no hay temporalidad de niños, escuela… Vemos que las familias no están viajando. El segmento LGBTQ+ tiene capacidad y estamos acostumbrado a viajar y estar en situación de alerta fuera de nuestra zona de confort.

