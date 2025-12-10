Lectura 1:00 min
Endurecen penas por delitos ambientales
Legisladoras de diversos grupos parlamentarios respaldaron la actualización del marco penal.
El Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para endurecer las sanciones por delitos ambientales y crear nuevos tipos penales orientados a proteger los recursos naturales del país.
En la votación en lo general, la asamblea registró 97 votos a favor y una abstención; sin embargo, en lo particular se reservaron múltiples artículos, por lo que el dictamen obtuvo 52 votos a favor y 48 abstenciones antes de ser enviado, con cambios, a la Cámara de Diputados.
La propuesta eleva las penas para quienes descarguen o infiltren ilícitamente aguas residuales o sustancias químicas en suelos, ríos o cuerpos marinos, aumentando las sanciones de un rango previo de uno a nueve años, a uno nuevo de dos a 10 años de prisión.
También contempla incrementos equivalentes para quienes introduzcan o trafiquen flora, fauna o recursos forestales —vivos o muertos— que porten enfermedades capaces de afectar ecosistemas.
Además, se agravan las penas aplicables a quienes desmonten o destruyan vegetación natural fuera de zonas urbanas o realicen actividades de invasión y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.