FGR sostiene la imputación por lavado contra César Duarte

Imputado como presunto responsable del delito de lavado de dinero durante el periodo en que fue gobernador de Chihuahua (2010-2016), César Duarte Jáquez compareció ante una jueza federal para definir su situación jurídica.

De entrada, la autoridad judicial negó la solicitud de invalidar la orden de aprehensión girada en contra del detenido por la comisión del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta el cierre de la edición, la diligencia judicial que inició al filo de las las 10:30 horas y en que fue presentado el detenido ante la jueza de control María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, continuaba.

La audiencia se alargó todo el día debido a la gran cantidad de tomos que contiene la investigación en contra del exmandatario chihuahuense por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, de orden federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la acusación en contra del exgobernador por haber intervenido en “un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”.

Detención

Duarte Jáquez fue ingresado desde el pasado lunes por la noche al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ubicado en Almoloya, Estado de México, mejor conocido como Penal del Altiplano.

Ejecutada anteayer, la orden de captura en contra del imputado fue librada desde el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del referido Cefereso.

Tras su detención, el ministerio público federal informó que desde el 4 de octubre de 2024 tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte Jáquez por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, pero que ésta fue concedida hasta el pasado 4 de diciembre.

“César 'N' había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua”, cita el comunicado emitido por la FGR.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Duarte en Chihuahua capital, como presunto responsable de la comisión del delito de lavado de dinero.

El exgobernador fue capturado a las 14:43 horas del pasado lunes en la lateral de Periférico de la Juventud, Colonia Jardines de San Francisco, y trasladado al Penal del Altiplano.