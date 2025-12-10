Baja 37% cifra de homicidios en el país

El promedio de homicidios dolosos diarios se ha reducido 37% en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, informó ayer 09 de diciembre, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“Podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual, de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024 (…) esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024, lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia”, indicó.

La funcionaria precisó que al inicio de la administración de Sheinbaum, en octubre pasado, el promedio diario de homicidio fue de 86.9 mientras que para noviembre de este año el dato fue de 54.7.

Entre enero y noviembre pasado, afirmó Figueroa, siete estados concentran el 51% de los homicidios dolosos del país.

“En primer lugar, está Guanajuato, que representó el 11% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua, con 7.6%; en tercer lugar, Baja California, con 7.3%; en cuarto lugar, Sinaloa, con 7.1%.

“En quinto lugar, el Estado de México, con 6.5%; en sexto lugar, Guerrero, con 5.7% y en séptimo lugar, Michoacán, con 5.5% del total nacional”, afirmó.

Michoacán

Por otra parte cuestionado sobre el coche bomba de Michoacán, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch informó que detrás está una disputa entre cárteles.

“Esta es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos, es una pugna de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no (…) Fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes”, indicó.

Guatemala

Por su parte, el titular del Ejército, Ricardo Trevilla, indicó que se realizará un operativo conjunto con el ejército de Guatemala debido a la violencia que se presenta en la frontera común.

El día de ayer 09 de diciembre, (lunes), el Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado de prensa en donde informa sobre 12 agresiones, por parte de un grupo de la delincuencia organizada, a personal del Ejército de Guatemala en un lugar denominado Agua Zarca, en Huehuetenango.