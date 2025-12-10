El futuro de la oposición

Ambos concurren con la elección cromática. La marea rosa, en la ruta de obtener el registro como partido político nacional y el Movimiento Único de Renovación Opositora, encabezada por Fernando González Sánchez, también coinciden en el método para acreditar las asambleas requeridas por la legislación vigente: al menos 200 distritales en una veintena de entidades federativas.

El yerno de la maestra Elba Esther Gordillo se ha involucrado en la construcción de una nueva formación partidista por tercera ocasión, en dos décadas. Nueva Alianza en el 2003 y las Redes Sociales Progresistas, en el 2018, tuvieron la misma base: el magisterio. Esta vez, el MURO no podría contar con el SNTE, por los compromisos del actual secretario general del gremio, Alfonso Cepeda Salas, con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Las bases elbistas, como su lideresa histórica, han pasado a retiro de la vida sindical. La jubilación de los afiliados al SNTE, en muchos casos, ocurre a edad temprana (50 años) y justo en ese segmento pudo avanzar González Sánchez, quien fue contactado –a través de José Guadalupe Acosta Naranjo— por los directivos de Somos México.

La ruta para un nuevo partido político podría acortarse, si sumaban fuerza. Y es que entre las 13 organizaciones autorizadas por el INE para conseguir apoyos entre la ciudadanía, solo SomosMX y las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz –encabezada por el diputado federal Hugo Eric Flores— y Que Siga la Democracia, de Edgar Francisco Garza Ancira, han sobrepasado las 150 asambleas distritales.

Apenas el pasado fin de semana, Somos MX rebasó el umbral de las 200 asambleas distritales. El esfuerzo, empero, ha sido oneroso: una de cada tres asambleas convocadas tuvo que ser cancelada, por falta de quorum. Y de las realizadas, 70% deberá solventar diversas observaciones de los representantes de la autoridad electoral.

¿Si la marea rosa sumaba a las bases elbistas, aseguraba su registro? En el umbral de las 200 asambleas distritales, sus promotores habían observado “intenciones” de las autoridades electorales para obstaculizar su registro. La validación de las asambleas y las firmas de apoyo se tomará el primer semestre del próximo año

Al cierre del mes 11 del 2025, MURO solo ha realizado 10 asambleas, de 27 intentadas. Nadie duda sobre su capacidad de operación, pero esa parsimonia podría ser un primer indicio de su incorporación a la nueva formación opositora… o de exactamente lo contrario. Pro-aliancista, SomosMX quiso sumar con los herederos del elbismo.

En caso de cumplir con los mínimos de las asambleas distritales y las afiliaciones requeridas por la autoridad electoral, deberá participar por su cuenta en el proceso del 2027 y alcanzar el 3% de la votación emitida para refrentar el registro nacional.

Ayer, sus promotores reiteraron que no serán factor de división política. Y se manifestaron a favor de construir un gran Frente Amplio Nacional para las elecciones presidenciales del 2030.