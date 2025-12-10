Persisten muertes violentas sin clasificar

La más reciente edición del Atlas de Homicidios reveló un hallazgo que, según sus realizadoras, debe encender alertas urgentes: en México persisten decenas de miles de muertes violentas cuyo origen no puede clasificarse como homicidio, suicidio, accidente u operación legal. La categoría —conocida como muertes violentas de intencionalidad no determinada— alcanzó el 5.8% del total de muertes violentas registradas entre 2018 y 2024.

Durante la presentación del informe, Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), subrayó que esta clasificación refleja un problema mayor: “Aquellas muertes que no podemos clasificar dentro de las otras categorías y que no podemos investigar correctamente como se debe”.

Por su parte, Daniela Osorio, realizadora del Atlas, explicó que a partir de 2022 se modificó el patrón de mortalidad violenta en México. Hasta 2021, los homicidios eran la principal causa de muerte violenta. Desde 2022, esa posición la ocupan los accidentes.

Indicó que este cambio coincide con un ajuste importante en el manejo estadístico de las muertes violentas sin clasificación. De acuerdo con Osorio, “a partir de 2023 presentaron una disminución drástica del 56% en los registros”.

Según las investigadoras, el uso irregular de esta categoría estadística puede encubrir deficiencias en las fiscalías, falta de capacidades forenses o incluso prácticas de ocultamiento de cifras.

En el mencionado Atlas de Homicidios 2024, realizado por MUCD, se reportó que 17 estados aumentaron sus cifras de homicidio y 15 tuvieron reducciones. Destacan los incrementos de: Tabasco, 204% más; Baja California Sur, con un aumento de 87%, y Sinaloa, con 57 por ciento.

Por otro lado, Yucatán se mantuvo como la entidad más segura, con 389 víctimas.