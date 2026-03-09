Diésel en México subió 62 centavos la primera semana de la guerra en Irán: ¿Cómo le fue a la gasolina?

El precio del diésel en México subió 62 centavos durante la primera semana de la guerra en Irán, pasando de $26.37 por litro hace una semana a 26.99 pesos este lunes 9 de marzo.

En tanto que la gasolina Magna o regular se encareció 3 centavos en la primera semana del conflicto, al pasar de 23.55 a 23.58 pesos por litro, y la gasolina premium o roja subió 6 centavos, de 25.70 a 25.76 pesos por litro, según datos de la consultora PETROIntelligence.

Se trataría de los mayores incrementos semanales de los combustibles desde al menos hace un año, cuando el gobierno federal y el sector gasolinero firmaron un pacto voluntario para vender la gasolina Magna a menos de 24 pesos en todo el país.

Las alzas en los precios de los combustibles se dan luego de que los precios internacionales del petróleo repuntaron en la última semana por el riesgo de que la guerra en Irán afecte el suministro global de crudo.

Al inicio de la guerra, Irán amenazó con que bloquearía el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de crudo y gas natural, que van sobre todo al resto del continente asiático a países como China.

Pese a que Irán ha negado que esté bloqueando el estrecho, hay reportes de que países como Irak no pueden sacar sus exportaciones de crudo por Ormuz, debido a que los buques no se quieren arriesgar a ser hundidos en el marco del conflicto.

Esta situación ha provocado que desde el inicio de la guerra, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte haya incrementado más de 36%, pasando de 72.87 dólares por barril antes de la guerra a casi 99.42 dólares durante la mañana de este lunes 9 de marzo.

En la noche del domingo y madrugada de este lunes, los petroprecio superaron los 110 dólares por barril y alcanzaron sus mayores niveles desde mediados de junio de 2022.

Sin embargo, posteriormente los precios volvieron a bajar por debajo de los 100 dólares, luego de que el Grupo de los 7 (G7) se declaró preparado para liberar reservas de emergencia de petróleo.

En EU, tuvo su mayor incremento semanal en años

El precio de la gasolina en Estados Unidos experimentó su mayor repunte semanal en años durante la primera semana de la guerra en Irán

En la semana que acaba de finalizar, el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos fue de 51.1 centavos, a 3.45 dólares por galón, de acuerdo con datos de la consultora GasBuddy.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en Gas Buddy, resaltó que en solo una semana, los consumidores han visto cómo los precios de la gasolina se dispararon a uno de los ritmos más rápidos de los últimos años después de que los precios del petróleo aumentaran tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

“Con ataques adicionales en todo el Medio Oriente durante el fin de semana que han impulsado el petróleo por encima de los 100 dólares por barril por primera vez en años, los mercados de combustibles ahora se están recalibrando rápidamente ante el riesgo de una interrupción prolongada en los flujos de suministro global”, dijo.

Como resultado de esto, afirmó que los precios de la gasolina en muchos estados podrían subir entre 20 y 50 centavos por galón adicionales esta semana, mientras que el diésel podría aumentar aún más bruscamente, con posibles incrementos de entre 35 y 75 centavos por galón.

No obstante, resaltó que si los precios del petróleo se mantienen por debajo de los 100 dólares por barril como cotizan esta mañana, el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzaría máximos de entre 3.50 y 3.65 dólares por barril

“Aunque la situación sigue siendo muy cambiante, los consumidores ya están empezando a sentir el impacto mientras los mercados energéticos se ajustan a esta repentina escalada”, resaltó De Haan.