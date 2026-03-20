¿Necesitas inversión? Esto buscan los fondos en las startups

Levantar capital ya no es cuestión de crecer rápido, sino de demostrar que el negocio funciona. En un entorno donde los inversionistas priorizan rentabilidad, entender qué buscan puede marcar la diferencia entre conseguir, sobre todo porque: sólo ocho de cada 100 startups que levantaron capital en 2021 lograron una segunda ronda.

Ante este panorama, durante el panel El chisme del capital y la ejecución, realizado en incMTY 2026, el festival de emprendimiento creado por el Tec de Monterrey, inversionistas y expertos analizaron qué buscan hoy los fondos antes de apostar por un emprendimiento.

Ryan Micheletti, director global de Operaciones de Founder Institute, dijo durante el evento realizado en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, que uno de los errores más comunes entre los emprendedores es buscar financiamiento antes de tiempo, cuando el negocio aún no demuestra suficiente tracción.

Muchos fundadores cometen el error de intentar captar capital demasiado pronto… Si buscas financiación demasiado pronto; cuando tu crecimiento no está al nivel de otras empresas que también compiten por esos mismos fondos, básicamente estás desperdiciando tu tiempo, que es tu recurso más valioso”, explicó.

Inversionistas muestran mayor exigencia

Los especialistas señalaron que hoy es más fácil crear startups, impulsadas por herramientas como la Inteligencia Artificial, lo que ha reducido significativamente los costos de entrada. Mientras que anteriormente lanzar una empresa tecnológica podía requerir hasta cinco millones de dólares, actualmente es posible hacerlo con alrededor de 25,000 dólares.

Sin embargo, esta accesibilidad también ha elevado la competencia y el nivel de exigencia de los inversionistas, quienes ahora priorizan evidencia de ejecución sobre las expectativas de crecimiento.

“Queremos ver lo que hacen, no lo que dicen. Así que hacemos un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo, ¿cuánto producto han entregado? ¿cuál es su atractivo hoy?”, señaló Ryan Micheletti.

El peso del fundador y la experiencia

Más allá de la tecnología, el perfil del emprendedor se ha convertido en un factor decisivo. Iván Montoya, managing partner de NuMundo Ventures, destacó que su decisión de inversión parte de la confianza en el fundador y en la relevancia del problema que busca resolver.

Por eso, me acerco mucho a los fundadores a los que apoyo. Para mí, lo primero es tener una convicción absoluta en el fundador, y en particular en el director ejecutivo, y lo segundo es creer que el problema que están resolviendo es un problema imprescindible”, afirmó Iván Montoya.

En la misma línea, Adriana Tortajada, CEO de 1200vc, subrayó que el venture capital es una industria basada en la confianza y en la complementariedad del equipo.

“Por eso es tan importante quién lidera ese equipo y quiénes lo integran: si se complementan, si tienen diversidad, diferentes trayectorias, si poseen todas estas cualidades”, comentó.

Otro de los factores clave es la capacidad de ejecución. Los inversionistas priorizan evidencia sobre promesas, analizando qué han logrado los emprendedores con los recursos disponibles.

“Queremos ver lo que hacen, no lo que dicen. Así que hacemos un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo, ¿cuánto producto han entregado?, ¿cuál es su atractivo hoy?”, señaló Ryan Micheletti.

Además, se valora la experiencia del fundador en el sector, especialmente si ha vivido de primera mano el problema que busca resolver.

Levantar capital también es construir relaciones

Más allá de los números y las presentaciones, la relación con los inversionistas juega un papel estratégico en el largo plazo. Por ello, Ryan Micheletti recomendó que al tener una reunión con los inversionistas no se hagan presentaciones de producto, sino que se construyan relaciones.

“Si presentas tu proyecto y empiezas a hablar de inmediato, creas cierta barrera que impide una conexión real. Las mejores reuniones que he tenido, tanto para captar fondos de inversores institucionales, como para invertir en startups, son aquellas en las que ni siquiera miramos la presentación”.

En este contexto, la claridad en el pensamiento y la capacidad de priorizar se vuelven diferenciadores clave. Iván Montoya señaló que apuesta por emprendedores competitivos, pero también con capacidad de escucha, una combinación que facilita la toma de decisiones y la comunicación con inversionistas.