7 recomendaciones para elegir fondo de inversión como emprendedor

Elegir un fondo de inversión es una de las decisiones más relevantes para quienes buscan escalar su negocio en México.

Antes de iniciar la búsqueda, el primer paso es definir con claridad cuánto capital se necesita y para qué se utilizará. Este monto debe responder a un plan de crecimiento concreto —expansión operativa, desarrollo tecnológico, marketing o capital de trabajo—, ya que los fondos suelen evaluar si la solicitud está alineada con metas claras y alcanzables.

La transparencia y la autocrítica también son esenciales. Los emprendedores deben ser realistas sobre la etapa en la que se encuentra su proyecto y el nivel de madurez del modelo de negocio. Los fondos especializados suelen tener tesis de inversión muy específicas: algunos apuestan por empresas en fase semilla, otros por etapas más avanzadas.

También es importante considerar factores como la reputación, las condiciones y el acompañamiento que ofrece cada fondo de inversión; así como conocer bien los números del negocio para identificar el fondo que mejor se adapte a ellos.