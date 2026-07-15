Colombia concluye reducción de jornada laboral

Este 15 de julio Colombia concluyó su reducción de jornada laboral. Una transición gradual que inició en el 2023 con la Ley 2101 de 2021. El nuevo límite será de 42 horas por semana y con la posibilidad de distribuirse en seis días.

Colombia se convirtió oficialmente en la cuarta economía de Latinoamérica con la jornada laboral más corta, sólo por detrás de Ecuador, Chile y México (estos dos últimos en transición), los tres países tienen 40 horas semanales como tope.

Al igual que en el resto de las economías, en el país cafetalero se permite una ampliación con pago de tiempo extraordinario, con un máximo de 12 horas por extra por semana.

La reducción de la jornada laboral ha avanzado a paso lento en Latinoamérica. Colombia, Chile y México destacan por ser las pocas economías que han avanzado con las disminuciones más ambiciosas. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la jornada de 48 horas se mantiene como la norma en la región.

¿Cómo fue la reducción de la jornada laboral en Colombia?

Colombia redujo una hora por año hasta alcanzar el nuevo límite semanal de 42 horas. La reducción de jornada se aplicó únicamente a trabajadores del sector privado y también están excluidos de los nuevos límites personal en puestos de “supervisión, dirección, confianza o manejo”, de acuerdo con el decreto.

La reforma de jornada laboral contempló flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo. Trabajadores y empleadores pueden pactar de forma temporal o indefinida la organización de los turnos, siempre que no se excedan las 42 horas por semana.

En estos casos, aunque el límite diario pueda exceder las 7 horas, no habrá pago de tiempo extra mientras el máximo semanal no se rebase.

“El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria”, se indica en el decreto.

La reducción de jornada laboral en Colombia prohibió la disminución de salarios y prestaciones, tampoco del valor de la hora ordinaria de trabajo. Dado que la remuneración se mantiene intacta y los turnos ordinarios serán menores, el pago por hora laborada será mayor.

Los próximos países que reducirán su jornada laboral son Chile, la cual concluirá en 2028; y México, que iniciará su transición a las 40 horas semanales el 1 de enero del 2027 para finalizar en el 2030.