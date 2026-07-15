Los precios al productor en EU caen de forma inesperada en junio

Los precios al ⁠productor de Estados Unidos cayeron inesperadamente en junio, lo que constituye otro indicio de que ⁠la inflación estaba remitiendo antes de la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio.

El Índice de Precios al Productor para la demanda final descendió un 0.3% el mes pasado, tras un aumento del 0.6% ⁠en mayo —revisado a la baja—, informó este miércoles ⁠la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP se mantendría sin cambios tras el avance del 1.1% registrado en mayo, según datos anteriores.

En los 12 meses hasta junio, el IPP aumentó un 5.5%, tras haber subido un 6.0% en mayo.

Una caída del 1.4% en los precios de los bienes, la mayor desde julio de 2022, fue la causa del descenso del IPP en el mes. Los precios de los bienes se vieron lastrados por un retroceso del 6.4% en el costo de los productos energéticos. Los precios al por mayor de los alimentos bajaron un 0.6 por ciento. Los precios de los servicios subieron un 0.2 por ciento.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se rompió la semana pasada después de que varios petroleros comerciales fueron atacados en el estrecho de Ormuz, lo que desencadenó ataques militares entre ambos países. Los precios del petróleo subieron hasta alcanzar su máximo de cuatro semanas después de que Washington reimpuso un bloqueo naval a Irán.

El Gobierno informó el martes que el Índice de Precios al Consumidor cayó un 0.4% en junio, el mayor descenso desde abril de 2020, tras haber aumentado un 0.5% en mayo. Este descenso, que reflejó principalmente una caída de los precios de la energía, frenó el aumento interanual de la inflación al consumidor al 3.5%, frente al ⁠4.2% registrado en mayo.

La Reserva Federal utiliza los índices ⁠de precios de los gastos de consumo personal (PCE) ⁠para fijar su objetivo de inflación del 2 por ciento.

Antes de conocerse los datos del PPI, los economistas estimaban que la inflación ⁠del PCE, excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, habría subido un 0.2% en junio, tras registrar un alza del 0.3% en mayo. Esto se traduciría en un incremento interanual del 3.3% en la denominada inflación subyacente del PCE, tras haber ganado un 3.4% en mayo.

Los mercados financieros esperaban que el banco central estadounidense mantuviera este mes sin cambios su tasa de interés de referencia a un día, en el rango del 3.50%-3.75 por ciento. Los operadores, sin embargo, seguían previendo una subida de tasas en septiembre.

La última vez que ⁠la inflación se situó por debajo del 2% fue a principios de 2021.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, declaró el martes ante los legisladores que el banco central "no toleraría una inflación persistentemente elevada".