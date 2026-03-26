AT&T lanza Comunidad eNOVADORAS para fortalecer negocios de mujeres

La colaboración entre mujeres emprendedoras se ha convertido en un motor clave para su crecimiento. Bajo esta premisa, AT&T México lanzó Comunidad eNOVADORAS, una iniciativa que ofrece cursos y talleres diseñados para fortalecer sus capacidades y escalar sus negocios.

A través de este programa, las ganadoras de generaciones anteriores de eNOVADORAS podrán acceder a conferencias magistrales con invitados especiales, así como a formación especializada impartida por Endeavor y el Tecnológico de Monterrey.

Durante la presentación, Mónica Aspe, directora general de AT&T México, destacó que menos del 1% de las empresas tecnológicas en el país son fundadas por mujeres y que las empresas con mujeres fundadoras facturan 13% más que el promedio nacional, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

En AT&T México creemos en el poder transformador de la tecnología. Por ello, hoy lanzamos la Comunidad eNOVADORAS, que busca apoyar a las ganadoras de todas las ediciones de este programa, a través de herramientas que potencien sus emprendimientos”, puntualizó Mónica Aspe.

La directiva también subrayó que la combinación de conectividad, tecnología y liderazgo con propósito es lo que realmente impulsa el cambio. “Nos tenemos que asegurar de promover el mejor uso de las tecnologías, y qué mejor que mujeres liderando emprendimientos tecnológicos para transformar positivamente su vida y la de todos en el país”.

En ello coincidió Cynthia Torres, CIO de Endeavor México, quien resaltó el valor de construir comunidad, puesto que formar una tribu implica elegir a quienes la integran y generar un entorno que impulse el crecimiento colectivo.

“Hoy eNOVADORAS es una tribu que tiene un pegamento muy especial que es el propósito. En eNOVADORAS junto con AT&T México impulsamos a más emprendedoras para que no solo crezcan, sino que escalen, lideren y multipliquen su impacto en México”.

Hoy eNOVADORAS es una tribu que tiene un pegamento muy especial que es el propósito. En eNOVADORAS junto con AT&T México impulsamos a más emprendedoras para que no solo crezcan, sino que escalen, lideren y multipliquen su impacto en México”.

Como parte del programa, también se compartieron recomendaciones financieras. Durante la conferencia “De emprendedora a empresaria”, César Mora, jefe de nómina y banca minorista de HSBC México, destacó la importancia de formalizar los negocios y comprender las finanzas, ya que esto facilita el acceso a financiamiento y permite el crecimiento sostenible.

La evolución de eNOVADORAS y nueva convocatoria

En sus primeros dos años, eNOVADORAS ha financiado y acelerado a 15 empresas tecnológicas lideradas por mujeres, que operan en sectores como fintech, biotecnología, logística, inteligencia artificial, salud y educación financiera.

La iniciativa ha evolucionado; pasó de apoyar proyectos en etapas tempranas a acompañar emprendimientos en fases más avanzadas.

Este año lanza la tercera edición y se busca a emprendedoras que impulsen la transformación digital de México con proyectos disruptivos que promuevan la conectividad como palanca de desarrollo. La convocatoria está abierta hasta el 3 de abril.

“Si lideras una startup en México y estás usando nuevas tecnologías para impulsar inclusión, conectividad o sostenibilidad, te estamos buscando. Participa en la convocatoria de la tercera edición de eNOVADORAS 2026”, concluyó Mónica Aspe.