El Banco de Inglaterra ve en la IA riesgos cada vez mayores para la estabilidad financiera

El Banco de Inglaterra dijo este martes que la inteligencia artificial supone una amenaza creciente ⁠para la estabilidad financiera, ya que los inversores apuestan fuertemente por su éxito, mientras que esta tecnología aumenta la vulnerabilidad de los bancos ante los ciberataques.

En una evaluación semestral de los riesgos para el sistema financiero británico, el ⁠banco central señaló que los riesgos que había ⁠identificado anteriormente —derivados de las elevadas valoraciones bursátiles, la elevada deuda pública y los préstamos privados de alto riesgo a las empresas— no habían desaparecido.

Sin embargo, desde su último informe, ha destacado peligros adicionales derivados de que los inversores —incluidos los fondos de cobertura— soliciten préstamos para comprar acciones, de que las empresas relacionadas con la IA se endeuden en gran medida para financiar inversiones y del rápido crecimiento de la capacidad de la IA para causar daños.

A pesar de ello, consideró que el sistema bancario británico seguía siendo resistente y presentó propuestas para facilitar a los bancos la reducción de la cantidad de capital que mantienen tras una crisis, con el fin de mantener el crédito a la economía.

Para que las apuestas de los inversores por la IA den sus frutos, el Banco de Inglaterra señaló que sería necesaria una adopción generalizada y rentable de la tecnología, una construcción eficaz de nuevas infraestructuras y un fácil acceso a la financiación para el sector.

"Una reevaluación de estas perspectivas podría desencadenar una caída de los precios de las acciones que podría verse amplificada por una alta concentración, por posiciones correlacionadas impulsadas por el impulso del mercado que pueden exacerbar la volatilidad a medida que los mercados caen, y por un mayor apalancamiento", señaló el BoE, por sus siglas en inglés.

"Las consideraciones en torno al potencial de beneficios futuros de las empresas relacionadas con la IA también serán relevantes para la sostenibilidad de la deuda de estas empresas", añadió, señalando que la falta de transparencia sobre ⁠cómo se han endeudado podría agravar una crisis.

Los reguladores de todo ⁠el mundo han comenzado a centrarse más intensamente en ⁠el impacto de la IA, desde los riesgos cibernéticos y operativos asociados a modelos de IA de vanguardia —como Mythos, de Anthropic— ⁠hasta los retos que plantean los sistemas agentivos capaces de actuar con una intervención humana limitada.

A finales de junio, la vicegobernadora del BoE, Sarah Breeden, señaló por primera vez la necesidad de una regulación específica de la IA para contener los riesgos que plantean los sistemas agentivos, cada vez más capaces.

"Nuestros marcos normativos no se diseñaron para contemplar agentes autónomos, y no parece realista depender de la intervención humana en todas las acciones de los agentes", dijo Breeden.

En el informe del martes, el BoE señaló que no estaba claro si una IA más avanzada reforzaba la posición de ⁠los atacantes o la de quienes tratan de defender los sistemas financieros.

Sin embargo, es probable que esto requiera actualizaciones de software más frecuentes por parte de las entidades financieras, lo que a su vez conlleva un riesgo de interrupción operativa.