¿Estrés financiero? No dejes que te quite el sueño y administra mejor la empresa

Los emprendedores tienen más estrés financiero que los empleados y empresarios, debido a que viven con menos margen para afrontar los imprevistos, y la presión aumenta si se tiene personas a cargo o si no se separan las finanzas personales de las empresariales.

El estudio “El factor invisible: bienestar y salud mental para fortalecer el ecosistema emprendedor de alto impacto en América Latina y el Caribe”, desarrollado por BID Lab destaca que la presión financiera o el levantamiento de capital es la principal causa de estrés para el 73% de los emprendedores.

Las otras causas de estrés son: la necesidad de innovar en modelos de negocios, financiación y crecimiento (61%), la situación económica del entorno (61%) y el aprovechamiento de las largas horas de trabajo (53%).

El estrés financiero puede causar ansiedad y depresión, problemas de sueño y deterioro de las relaciones personales y empresariales, destaca Alejandro Zubiria, experto financiero y de finanzas personales, por ello recomienda crear un plan de negocio que permita planificar los ingresos y egresos del negocio.

Esto permitirá planificar en qué invertir los recursos, el tiempo y dinero, incluso hacer ajustes y evitar endeudamiento, perder flujo de caja y estar preparados ante imprevistos.

Araceli Villanueva, empresaria y mentora financiera dice que es importante tener un flujo de caja de por lo menos seis meses de gastos fijos, “porque si vas al mes a mes y al día vas a fracasar, ningún negocio te da frutas con ganancias al primer mes”.

De hecho, un negocio puede tardar de 20 a 24 meses en alcanzar la rentabilidad, pero si se presenta algún imprevisto la existencia de la empresa puede estar en riesgo.

El estrés financiero se contagia

Sí, el estrés financiero se contagia, puntualiza Alejandro Zubiria, quien dice que el estrés de los emprendedores también lo viven los colaboradores y sus familias, pues al no poder pagar la renta, la nómina y a los proveedores la situación se vuelve tensa.

“Empiezo a sufrir porque mis cuestiones personales no están cubiertas y eso me va a ocupar energía mental, no voy a estar durmiendo bien o voy a tener ansiedad, o voy a tener problemas personales, entonces mi rendimiento se va a ver afectado y por ende no voy a poder tomar decisiones sobre el negocio, y si no tomo decisiones inteligentes y con paciencia, me va a empezar a ir peor el negocio”, detalla Alejandro Zubiria.

Por ello Araceli Villanueva recomienda no combinar las finanzas personales con las del negocio, porque además de la mezcla de presupuestos y depender el uno del otro, se pueden tener problemas legales.

Sí con las cuentas personales pagas cosas del negocio y viceversa, entonces estás derrumbando la pared que existe entre tu vida personal y tu vida de negocios. Por eso es importante mantener separados los gastos desde el inicio, de lo contrario te quitas la protección legal”.

De hecho, la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera dice que el 70% de los mexicanos experimenta algún grado de estrés relacionado con sus finanzas personales, de los cuales el 35% vive consecuencias físicas, como dolores de cabeza o cambios en la presión arterial o ansiedad y depresión vinculados directamente a preocupaciones económicas.

Plan de ahorro y metas financieras

Los especialistas también puntualizan en la importancia de hacer un fondo de emergencia, que esté disponible para cualquier imprevisto, si bien, al iniciar un negocio puede ser complicado, porque todos los ingresos se reinventen, si es importante que la caja de ahorro se haga lo antes posible, “para que cuando se presente un escenario de problemas pueda tomar decisiones rápidas y no caer en un problema”.

Otro punto clave para que el negocio tenga una buena salud financiera es establecer metas, es decir, definir objetivos realistas a corto y largo plazo y mantener un constante análisis para hacer los ajustes necesarios.

Araceli Villanueva puntualiza en la importancia de analizar la capacidad de endeudamiento, pues es importante no dejarse llevar por lo llamativo de los créditos, porque puede superar la capacidad de pago. Por ello, si vas a solicitar un préstamo hazlo a nombre de la empresa y asegúrate de usarlo para reinvertir en el negocio, de modo que te pueda generar un rendimiento.