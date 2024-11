Emprendedoras: Falta de educación financiera limita el acceso a créditos

La falta de acceso a financiamiento detiene el crecimiento de los negocios creados por mujeres pues el 20% de los emprendimientos cierra ante problemas para conseguir crédito.

Aunque el poco acceso a crédito detiene el crecimiento de los emprendedores en general, son las mujeres quienes menos financiamiento obtienen, pues de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México (REM) 2024, edición mujeres, realizada por la Asociación de Emprendedores de México (Asem), el 39% de estos negocios no ha obtenido préstamos o crédito empresarial.

Mientras que el 31.9% de los negocios fundados por hombres no obtienen préstamos y sólo 26.8% creados por equipos mixtos, lo cual muestra una brecha de género en acceso a financiamiento.

Falta de educación financiera

Norberto Maldonado, empresario y presidente de la fundación Kooltivo, señala que la falta de acceso a crédito tiene que ver con la carencia de educación financiera, pues las mujeres carecen de conocimiento financiero empresarial que les permita administrar el negocio y mostrar los números ante instituciones bancarias.

Por mucho tiempo los hombres tuvimos más acceso a educación financiera y esto por ende te lleva a tener más acceso a instrumentos financieros, por ello se requiere brindarle más capacitación financiera a las mujeres, para que puedan crecimiento su emprendimiento”.

Además, el 80.7% de las emprendedoras no acceden a créditos porque no lo solicitan, pues dicen no necesitarlo, y la principal fuente de financiamiento son los recursos de las socias (44.4%) o familiares (17.8), y sólo 12.2% de los créditos provienen de los bancos y 5% de Fintech o sofomes.

Motivos de rechazo de créditos

El REM 2024 destaca que el principal motivo de rechazo de acceso a crédito que enfrentan las mujeres es no poder comprobar mayores ingresos (44.6%) o carecer de una propiedad en garantía, (20.7%). Sin embargo, sólo al 21.4% de las empresas fundadas por hombres le solicitaron comprobar mayores ingresos, y a 38% una propiedad en garantía.

Cuando analizas por qué se los negaron, en realidad es por un tema de falta de presentación de documentación, no porque esté mal el negocio o la idea sea mala, sino porque no juntaron toda la información requerida, y tiene que ver con educación”.

Asimismo, Norberto Maldonado, precisa que la falta de herramientas tecnológicas y financieras limitan que las mujeres tengan acceso a financiamiento, pues la tecnología permite que el negocio tenga mayor trazabilidad y control de los recursos, de los ingresos e inventarios.

Emprendedoras requieren dividir las finanzas personales de las empresariales

El especialista recomienda usar los créditos de manera inteligente, pues “la deuda es buena siempre y cuando genere un ingreso. Si te vas a endeudar para tener un coche porque te da estatus, es una mala deuda, pero si te vas a endeudar porque vas a comprar maquinaria y va a hacer el trabajo más eficiente, esa es una buena deuda”.

También precisa en no utilizar el crédito personal para el negocio, pues las finanzas deben estar separadas, de lo contrario si al negocio le va mal también a la economía familiar y viceversa.

Un estudio realizado por Kooltivo a misceláneas encontró que los negocios creen que les va bien porque tienen para pagarle a los proveedores, pero no conocen verdaderamente el nivel de ganancias. Además, al preguntarles de dónde sale el dinero para las actividades escolares de los hijos, la respuesta en la mayoría de los casos fue: “del negocio”.

Los créditos personales son una práctica común porque es más fácil acceder a ellos, pero lo ideal es mantener las finanzas personales separadas del negocio.

Financiamiento gubernamental y de inversionistas

El estudio también destaca que 5% de las empresas fundadas por mujeres acceden a recursos públicos de programas gubernamentales, mientras que el 3.2% de las empresas fundadas por hombres obtienen este tipo de inversión.

En cuanto a las barreras según el tipo de inversionista, hay 287.5% más empresas fundadas por hombres que reciben capital por parte de inversionistas ángeles en comparación con las empresas fundadas por mujeres.