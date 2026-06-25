5 hábitos financieros que pueden evitar que tu negocio fracase

El éxito de un negocio no depende únicamente de vender más, sino de saber administrar sus recursos. La falta de educación financiera es una de las principales causas de fracaso, debido a que cuatro de cada 10 negocios cierran por no conocer sus números, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Este desconocimiento limita la capacidad de planificar, tomar decisiones estratégicas y enfrentar periodos de incertidumbre. En el marco del Día Internacional de las Mipymes, que se conmemora el 27 de junio, es importante visibilizar que el verdadero reto no está solo en generar ingresos, sino en gestionarlos correctamente.

Alberto Granja, gerente de Marketing de Valladolid Caja Financiera, explica que uno de los errores más comunes es mezclar las finanzas personales con las del negocio, además de no llevar un control puntual de las entradas y salidas de dinero, lo que suele derivar en problemas de liquidez.

Emprender con éxito no depende sólo de tener una buena idea; depende de saber administrarla”, señala.

A esto se suman otros desafíos estructurales que enfrentan las mipymes, como la baja digitalización, la informalidad, la limitada productividad y las cargas regulatorias. En conjunto, estos factores dificultan su crecimiento y permanencia en el mercado.

Orden financiero: la base para crecer

Para mejorar la gestión y aumentar las probabilidades de éxito, el especialista recomienda implementar hábitos financieros básicos que permitan tener claridad sobre la operación del negocio:

Separar las finanzas personales de las del negocio. Llevar un presupuesto mensual y revisarlo con disciplina Digitalizar pagos, ventas y movimientos para mejorar el control del flujo de la inversión, gastos y ganancias Usar el crédito con propósito y capacidad de pago Ahorrar de manera constante para reinvertir en inventario, equipo, capacitación o promoción.

Adoptar estas prácticas no solo permite tener mayor control sobre los recursos, sino que también facilita la toma de decisiones estratégicas, mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos y abre la puerta a oportunidades de financiamiento y crecimiento.

“El crecimiento no llega por accidente. Llega cuando el emprendedor empieza a registrar, comparar, ordenar y decidir con cabeza fría”.

En un entorno cada vez más competitivo, las mipymes que logren profesionalizar su gestión financiera tendrán mayores posibilidades de consolidarse. Más allá de vender, el reto está en construir negocios sostenibles en el tiempo.