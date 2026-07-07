Samsung prevé multiplicar por 19 su beneficio, pero sus acciones caen ante el temor por la IA

Samsung Electronics anunció este martes un aumento de 19 veces en su beneficio operativo del segundo trimestre, superando sus ganancias combinadas de los últimos ⁠tres años; sin embargo, los inversores recortaron más de 100,000 millones de dólares de su valor de mercado debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad del auge de los chips impulsado por la inteligencia artificial (IA).

La expansión cada vez mayor de los centros de datos de IA ha impulsado una demanda masiva de chips de memoria y ha ⁠disparado los precios de los chips a máximos históricos, lo ⁠que ha propiciado un marcado cambio de rumbo para el mayor fabricante mundial de chips de memoria.

Samsung estimó el beneficio operativo del periodo abril-junio en 89.4 billones de wones (58,440 millones de dólares), superando la estimación de LSEG SmartEstimate de 87.3 billones de wones, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras.

Un año antes había registrado un beneficio de 4.7 billones de wones. La empresa señaló que los ingresos probablemente aumentarían un 129%, hasta alcanzar los 171 billones de wones con respecto al año anterior.

Aun así, las acciones del gigante tecnológico surcoreano descendían hasta un 10.1%, mientras que las de su competidor SK Hynix perdían hasta un 10.6%, lo que arrastró al índice de referencia KOSPI a una caída del 10.9 por ciento.

Analistas atribuyeron la debilidad de las acciones a unas expectativas de mercado demasiado elevadas y a la preocupación de que la implantación de los centros de datos de IA pudiera estancarse.

"Los sólidos resultados de Samsung eran ampliamente esperados y, en gran medida, ya se habían descontado tras el repunte de sus acciones antes de la publicación de los resultados", dijo Albert Yong, socio director de Petra Capital Management, que posee acciones de Samsung.

"Los inversores siguen preocupados por la sostenibilidad del auge de la IA y por el riesgo de que se ralentice el gasto en infraestructuras de IA por parte de las principales empresas tecnológicas estadounidenses", dijo.

¿Se prevé una ralentización del crecimiento de los precios de los chips?

Los precios de los chips de memoria siguieron subiendo durante el trimestre, a medida que el gasto en IA se ampliaba más allá de la memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) hacia productos DRAM y NAND convencionales. Citi Research señaló la semana pasada que los precios medios de venta de la DRAM y la NAND aumentaron un 44% y un 53% intertrimestral, respectivamente, en el segundo trimestre.

Sin embargo, el analista de Morningstar Jing Jie Yu señaló que las estimaciones de ingresos de Samsung no fueron tan sólidas como se esperaba.

"Creemos que el ligero desvío en los ingresos se debió en gran medida a unas subidas de precios de la DRAM más moderadas de lo previsto, lo que probablemente asustó a los inversores, que cada vez tienen más en cuenta la solidez estructural de los precios de ⁠la memoria", afirmó Jing Jie Yu, analista de Morningstar.

Los beneficios de Samsung se dispararon, a ⁠pesar de que la empresa destinó fondos a importantes bonificaciones para sus trabajadores ⁠del sector de los semiconductores, tal y como se acordó en un convenio salarial en mayo que vinculaba su remuneración al beneficio operativo.

"Samsung registró unos beneficios mejores de lo esperado a ⁠pesar de las provisiones relacionadas con las primas, ya que los precios de la memoria subieron considerablemente", señaló Lee Min-hee, analista de BNK Investment & Securities.

Sin esas provisiones, su beneficio operativo probablemente habría superado los 100 billones de wones, según los analistas.

Los analistas señalaron que el rápido crecimiento de la producción de HBM ha reducido la oferta de productos de memoria convencionales utilizados en teléfonos inteligentes, ordenadores personales y servidores empresariales, lo que ha respaldado aún más los precios.

"Confiamos en que los resultados se cumplirán", dijo Raisah Rasid, estratega de mercados globales de JPMorgan Asset Management en Singapur, aunque añadió que "vamos a asistir a una moderación" en la rentabilidad, ya que es poco probable que se repitan las ganancias de tres dígitos registradas en el primer semestre del año.

Aunque se espera que el negocio de memorias de Samsung registre otro trimestre de sólidos resultados, analistas señalaron que es probable ⁠que aumenten las pérdidas en sus negocios de fundición y chips lógicos, ya que los gastos en bonificaciones se reparten entre toda la división de semiconductores.

Samsung tiene previsto anunciar los resultados detallados el 30 de julio, incluido un desglose de los beneficios de cada una de sus divisiones de negocio.