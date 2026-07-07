Un supertifón deja a miles sin electricidad en territorios de EU en el Pacífico

Decenas de miles de personas quedaron este martes sin electricidad en Guam y las Marianas del Norte, tras el paso de un supertifón por estos territorios insulares estadounidenses del Pacífico, sin que haya constancia de víctimas mortales.

La pequeña isla de Rota, en las Marianas del Norte, fue la más golpeada el lunes por el supertifón Bavi, con vientos de hasta 290 km/h, que derribaron árboles y postes del tendido eléctrico. También se quedó sin suministro de agua.

La alcaldesa de Rota, Aubry Hocog, afirmó que dos personas habían resultado levemente heridas, pero "no se reportaron muertos".

La edil señaló que más del "50% de [la] isla sufrió daños, y podría haber más"; y advirtió que restablecer el suministro eléctrico totalmente podría llevar "de dos a tres meses".

Masum Dhali, un residente de Rota, de 24 años, indicó que "muchas casas sufrieron daños severos, con incontables techos arrancados" y dijo que en la isla "no hay electricidad, [ni] agua potable ni servicio de telefonía móvil".

"Varios conductos de agua se rompieron y cayeron postes de electricidad, dejando a toda la isla sin servicios esenciales", agregó Dhali en mensajes enviados a la AFP por Facebook.

La empresa de servicios públicos CUC empezó a repartir agua entre los ciudadanos, aportando hasta 95 litros por vivienda, según la alcaldesa.

Saipan y Tinian, las islas principales de las Marianas del Norte, también quedaron sin energía al igual que partes de la vecina Guam, otro territorio estadounidense que alberga bases militares, dijeron las autoridades.

Sin embargo, esas islas sufrieron menos daños que con el supertifón previo, Sinkalu, que azotó la región en abril.

El pasado junio los océanos tuvieron temperaturas récord desde que hay registros y los próximos meses podrían ser aún más cálidos, informó la semana pasada el Servicio Marino de Copernicus, de la Unión Europea.

Cuando los océanos se calientan, las tormentas tropicales pueden ser más intensas porque la humedad se acumula.

A esto se añade el regreso, este año, del fenómeno meteorológico de El Niño, que calienta la temperatura superficial del Pacífico.

El Niño, que suele ocurrir con un intervalo de entre dos y siete años, puede provocar sequías en la selva amazónica, Indonesia y Australia; monzones en India y un incremento de las tormentas tropicales y de los tifones en el Pacífico.