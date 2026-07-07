Buques son atacados en Ormuz; Irán promete romper negociaciones si Trump no detiene amenazas

Dos buques tanque fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz e Irán ⁠dijo que no habría más conversaciones de paz a menos que Donald Trump pusiera fin a sus reiteradas amenazas de reanudar la guerra, mientras millones de iraníes prometían venganza en el funeral ⁠de una semana de duración de su líder asesinado.

El buque qatarí de gas natural licuado Al Rekayyat informó de que había sido alcanzado durante la noche y de que su sala de máquinas se había incendiado. Fuentes de seguridad marítima dijeron que un petrolero saudita también había resultado dañado.

"Mayday, mayday, mayday. Aquí buque Al Rekayyat, buque de GNL Al Rekayyat. Estamos siendo alcanzados por un dron por el costado de babor, en la parte superior de la sala de ⁠máquinas", dijo el capitán del Rekayyat en una llamada de radio grabada a la ⁠que tuvo acceso Reuters. "Estado: incendio en la sala de máquinas y llena de humo. No podemos evaluar más daños".

Dijo que la tripulación estaba a salvo, pero que el buque había quedado inutilizado, sin motores ni timón, y pidió ayuda a cualquier embarcación en la zona.

No hubo reivindicación de responsabilidad por los ataques. El sitio web de noticias Axios informó de que Irán había disparado contra dos buques. Ni Washington ni Teherán hicieron comentarios directos sobre las informaciones.

Los incidentes, los primeros ataques reportados en el estrecho desde que comenzó la semana pasada el duelo por el líder supremo de Irán, fueron un recordatorio de que la situación del transporte marítimo en el golfo Pérsico sigue sin resolverse más de cuatro meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra que, según dijeron, buscaba impedir que Irán pudiera amenazar a sus vecinos.

Cientos de miles salen a las calles en Qom

Los gobernantes clericales de Irán han ejercido un control sin precedentes sobre la ruta de transporte energético más importante del mundo, donde pretenden instaurar un sistema permanente de recaudación de tasas, lo que supondría un enorme cambio en el equilibrio de poder en una región en la que Washington lleva generaciones actuando como garante de la seguridad.

Los dirigentes iraníes han demostrado su firme control sobre el país durante una semana de luto por Jamenei, quien murió junto con su hija, su nieta, su yerno y su nuera el primer día de la guerra. Los ataúdes del líder supremo asesinado y de cuatro miembros de su familia recorrieron el martes las calles de la ciudad religiosa de Qom, donde cientos de miles de personas portaban banderas y pancartas en las que se comparaba a Jamenei con los mártires cuyas muertes son fundamentales para la rama musulmana chiita.

En sus cánticos, juraban vengar a Jamenei. Algunos llevaban pancartas en las que se leía "MUERTE A TRUMP".

El lunes tuvo lugar una procesión fúnebre similar de gran envergadura en las calles de Teherán, tras una serie de actos de oración más solemnes que comenzaron el viernes pasado y a los que acudieron figuras destacadas de la cúpula iraní y dignatarios extranjeros.

Las autoridades afirman que el cuerpo del líder será trasladado a ciudades santas chiitas de la vecina Irak, para luego ser devuelto a Irán y recibir sepultura en un santuario medieval.

Trump: "o llegamos a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo"

La guerra se ha suspendido en virtud de un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado, destinado a proporcionar un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente.

La semana pasada concluyó en Qatar una ronda de conversaciones indirectas sin que se vislumbrara ningún avance hacia una paz duradera. Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con reanudar los bombardeos, la última vez el lunes, cuando declaró a los periodistas en el Despacho Oval: "O llegamos a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo.

De acuerdo. Y no será difícil terminar el trabajo. Prefiero llegar a un acuerdo, porque no quiero que 91 millones de personas se vean afectadas". "Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro energético."

El ⁠ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que tales amenazas violaban los términos del memorando de entendimiento alcanzado el mes ⁠pasado para detener la guerra.

"Millones de iraníes orgullosos se han manifestado unidos para honrar al gran ayatolá ⁠Jamenei y su legado. Ni ellos ni nuestras valientes Fuerzas Armadas se dejan intimidar por ninguna amenaza", escribió debajo de una imagen que mostraba una enorme multitud de asistentes a los funerales.

"Las negociaciones sobre el acuerdo definitivo no comenzarán si continúan las amenazas", ⁠escribió. "Cumplan con lo que han firmado".

Los precios del petróleo, que han vuelto a situarse en torno al nivel anterior a la guerra desde que el acuerdo provisional del mes pasado permitió que los buques reanudaran la navegación por el estrecho, subieron alrededor de 1.5% este martes tras el incidente.

Al iniciar la guerra hace cuatro meses, Trump afirmó que sus objetivos eran destruir los programas nucleares y de misiles de Irán, acabar con su capacidad para amenazar a sus vecinos y crear las condiciones para que los iraníes derrocaran a sus líderes. Ninguno de esos objetivos se ha cumplido, aunque Washington afirma que un acuerdo permanente pondrá fin a lo que, según ellos, es un programa iraní capaz de fabricar un arma nuclear, algo que Irán niega haber buscado jamás.

A pesar de los cinco días de luto, todavía no ha habido ninguna aparición pública de su hijo y sucesor, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien se cree que quedó desfigurado por las heridas sufridas en el mismo ataque y del que aún no se ha mostrado ninguna imagen desde que comenzó la guerra. Otros tres hijos del líder asesinado rezaron ante el féretro el domingo.

Los dirigentes ⁠iraníes han presentado las concentraciones masivas en los funerales como prueba de la unidad nacional tras los ataques estadounidenses e israelíes, aunque resulta difícil evaluar hasta qué punto es profunda esa lealtad en un país donde los medios de comunicación y las comunicaciones están estrictamente controlados.

Apenas unas semanas antes de que comenzara la guerra, las autoridades iraníes mataron a miles de manifestantes para sofocar algunas de las mayores protestas antigubernamentales de la historia del país, pero no ha habido señales de una oposición organizada en Irán desde que comenzó la guerra.