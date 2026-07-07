El BCE da 4 meses a los bancos de la zona del euro para elaborar planes contra los ataques con IA

El Banco ⁠Central Europeo (BCE) concedió este martes a los bancos de la zona del euro ⁠un plazo de cuatro meses para elaborar planes destinados a hacer frente a las amenazas cibernéticas basadas en la inteligencia artificial que podrían socavar la confianza en el sistema financiero y afectar ⁠los pagos.

Esta medida refleja la creciente ⁠preocupación de los reguladores por los modelos avanzados de IA, como Mythos, de Anthropic, cuyas capacidades cibernéticas se han vuelto tan potentes que se ha restringido el acceso a algunos de ellos —una limitación que, actualmente, excluye a los bancos de la zona del euro—.

"Estos avances tienen implicaciones potencialmente profundas para la confidencialidad, la integridad y la resiliencia de los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de los bancos", señaló el BCE en una carta dirigida a los directores ejecutivos de los bancos.

Instó a los bancos a priorizar la protección de los sistemas conectados a internet y otros activos tecnológicos expuestos, incluido el software de terceros y los componentes de código abierto, al tiempo que se aceleran las correcciones de vulnerabilidades y se refuerza la supervisión.

El principal supervisor bancario de la zona del euro también instó a las entidades crediticias a modernizar la tecnología obsoleta, mejorar la higiene cibernética y reforzar los mecanismos de gestión de crisis, recuperación e intercambio de información.

Los bancos tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus planes. Para liberar recursos, el BCE ha pospuesto otra encuesta sobre TI y podría ajustar las inspecciones y otras labores de supervisión.

En una advertencia publicada junto con la ⁠carta del BCE, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ⁠señaló que las perturbaciones cibernéticas a gran ⁠escala podrían minar la confianza en las instituciones financieras e incluso desencadenar retiradas masivas de depósitos en empresas ⁠o países percibidos como menos seguros.

"El JERS considera que estos acontecimientos constituyen una fuente de riesgos sistémicos para el ​sistema financiero", dijo el JERS, un organismo ‌de la Unión Europea que emite recomendaciones a otras autoridades.

Para ilustrar los riesgos, el JERS esbozó escenarios que van desde una pérdida gradual de confianza en los bancos más pequeños hasta el espionaje respaldado por el Estado y ataques coordinados contra los sistemas de pagos, compensación y liquidación, que podrían verse amplificados por campañas ⁠de desinformación.

Señaló que los incidentes podrían propagarse rápidamente a través de los proveedores de tecnología comunes y el software compartido que se utiliza en todo el sector financiero.