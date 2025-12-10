Hecho en México: Un sello de compromiso laboral

Más allá del impacto comercial, el distintivo Hecho en México puede tener un alcance en el entorno organizacional, el sello posee el potencial de convertirse en un factor de compromiso y conexión entre los colaboradores y la empresa, un reto frecuente para las áreas de Recursos Humanos y que a menudo es una piedra en el zapato para la productividad y la innovación.

Alejandra Toscano, directora de DNE Consulting, afirma que este distintivo eleva la misión de la organización para los colaboradores, porque transmite a la gente el “para qué se produce y de dónde viene la producción”, esto tiene una incidencia en el sentido de orgullo y pertenencia.

Para los colaboradores tiene un impacto a nivel de pertenencia y orgullo con la organización y, por otra parte, un reconocimiento a sus tareas diarias”, afirma la especialista.

Desde mayo de este año, cuando comenzó el trámite del sello ‘Hecho en México’ por el relanzamiento de la iniciativa, más de 2,600 marcas han recibido el distintivo. A decir de Alejandra Toscano, todos estos negocios pueden apalancarse del reconocimiento para elevar el sentido de orgullo y pertenencia de su fuerza laboral, la clave está en generar consciencia entre las personas sobre cómo se diferencia su trabajo y aporte con respecto a lo que hace la competencia.

En la experiencia de Unilever, una de las marcas que cuenta con el distintivo, el orgullo que se promueve con el sello puede conectarse con el propósito de cada colaborador. En el caso de la multinacional, una labor frecuente, y que refuerza el reconocimiento otorgado por la Secretaría de Economía (SE), es que las personas se sientan parte del impacto que generan la marcas en la vida de las familias mexicanas.

“Es importante que nuestro modelo de cultura ganadora permee en toda la organización y que todos en Unilever vivan cuatro comportamientos clave: cuidamos lo importante, nos enfocamos en lo que cuenta, estamos tres pasos adelante y entregamos con excelencia (…) así, Hecho en México se convierte en algo más que un distintivo, es una manera de reforzar la conexión de nuestro talento con su trabajo y con México”, afirma Guillermo Di Bella, director de Recursos Humanos de Unilever para México y Foods Latinoamérica.

Sentdo de pertenencia, asunto clave

El último informe de Panorama Laboral en México de Pluxee evidencia que sólo el 54% de los trabajadores en México se siente muy satisfecho en su empresa, un indicador que muestra la necesidad de mejorar la conexión del talento con la marca.

“Hemos aprendido que cuando las personas se sienten parte de algo más grande, su energía y creatividad se multiplican, lo que se traduce en un mayor nivel de compromiso, mejora en la productividad y refuerza el sentido de pertenencia. En un entorno laboral tan dinámico como el actual, me parece que es esencial para empresas como Unilever construir relaciones basadas en confianza, empatía y desarrollo continuo”, afirma Guillermo Di Bella.

Es en ese escenario en el que un distintivo, el sello Hecho en México, puede marcar diferencia. Para Alejandro Toscano, el riesgo de no mejorar el sentido de pertenencia para las organizaciones es mantenerse en un grado bajo de satisfacción y con un talento sin propósito y haciendo lo mínimo indispensable.