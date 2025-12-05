Franquicias mexicanas apuestan por la innovación y la expansión global con el sello Hecho en México

Las franquicias se caracterizan por tener un modelo seguro de negocio y es uno de los sectores de mayor crecimiento en el país, sumado a que apuestan por el talento y la innovación, por ello, la Secretaría de Economía otorgó el distintivo Hecho en México a 45 marcas nacionales.

En el país existen 1,500 marcas, de las cuales el 85% son de origen nacional y más de 95,000 puntos de venta, de acuerdo con Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), organismo que representa a México en el sector a nivel mundial.

Cuando hablas del modelo de franquicias, hablas de un modelo de negocio probado. Cuando un empresario abre una franquicia, es porque ya tiene una historia”, comenta Betsy Eslava.

Franquicias se unen al sello

Aunque inicialmente el sello se pensaba más hacia productos, se ha expandido al sector de servicios, en el que se incluye a las franquicias, ya que son modelos seguros para quienes deseen invertir en un negocio.

Por ello, en septiembre de 2025, la Secretaría de Economía (SE), otorgó el sello Hecho en México a 45 franquicias de origen nacional, en el que se destacó la innovación y la contribución en la generación de empleos.

Queremos formar parte del programa Hecho en México y fue a raíz de esta petición que el gobierno accedió. Es un orgullo nacional representar a nuestro país”.

Betsy Eslava detalla que para alentar a la población a que consuma productos locales, se invita a las franquicias que obtuvieron el distintivo a tenerlo visible.

Por otra parte, el otorgamiento del sello Hecho en México para las franquicias va por etapas y se espera que en la segunda entrega se unan 60 marcas más.

Franquicias en el extranjero

Las franquicias mexicanas también tienen presencia a nivel internacional, de hecho el 20% cuenta con sucursales en el mercado extranjero, el sector con mayor impacto es el de alimentos y bebidas.

Betsy Eslava relata que la comida mexicana genera curiosidad e interés fuera del territorio, por lo que algunos países se han interesado por adquirir una franquicia del sector alimenticio.

En este sentido, la AMF participó en el evento Indonesia Franchise Week 2025, celebrado en octubre, en el que invitaron a 10 marcas mexicanas. Este evento representó una oportunidad para tener presencia en un mercado de 273 millones de personas en Indonesia.

“Nos invitaron como pabellón para llevar a México por primera vez. Esta es una noticia muy grande, porque el sello Hecho en México nos sirve como marca. No solo vamos con nuestras empresas, sino como país y también quiero contar que a los extranjeros les ha interesado mucho”, detalla la directiva.

Planes a futuro del sector franquicias

Actualmente el sector de las franquicias aporta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país y es por ello que, con la obtención del sello Hecho en México y la expansión a nivel internacional, la AMF espera que para el cierre de año, la aportación del PIB nacional sea del 8 por ciento.

Asimismo, los planes a futuro se enfocan en llegar a nuevos horizontes como en el país vecino. “Tenemos buena relación con la embajada y el departamento comercial de Estados Unidos para llevar a las franquicias mexicanas a California, Texas e irnos por el mercado de la nostalgia”, puntualiza Betsy Eslava .