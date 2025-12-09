Hecho en México significa sentirse orgulloso de lo que se hace en el país: Vidal Llerenas

El sello Hecho en México es mucho más que una etiqueta; simboliza orgullo, calidad y desarrollo económico. Para Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Economía, esta iniciativa busca reconocer el valor de lo que se produce en el país y fortalecer tanto a grandes marcas como a pequeñas empresas, impulsando el consumo nacional, la innovación y la vinculación entre sectores productivos.

“El sello significa poder sentirse orgullosos de lo que se hace en México y apoyar a las empresas mexicanas”, señala. En un contexto donde el país busca posicionarse en las cadenas globales de valor, el distintivo cobra un papel cada vez más relevante.

De acuerdo con el subsecretario, se han establecido mecanismos para registrar a las marcas, promocionarlas y vincularlas con otros proveedores y gobiernos locales. “Se han establecido mecanismos para que se registren, promocionarlos y relacionarlos con otros proveedores, con gobiernos locales”, explica.

Llerenas destaca que no solo las firmas nacionales participan en la iniciativa, sino también empresas extranjeras que producen en territorio mexicano, y aunque todavía no existe una estrategia formal de promoción del sello en el extranjero, el subsecretario asegura que sí hay esfuerzos para atraer inversión a México, sobre todo en sectores estratégicos y turísticos.

Además, se trabaja en iniciativas para vincular empresas con otras compañías, ejemplo de ello es el ISSSTE y su cadena de supermercados que ya comercializa productos nacionales, o plataformas como Amazon que impulsa la exportación de pymes nacionales.

Además, el funcionario destaca que se busca fortalecer el acceso al crédito . “Queremos trabajar mucho más un tema de financiamiento con la banca de desarrollo; con la propia banca, es algo que le viene bien a las propias empresas. Tenemos que ver cómo apoyarlas más”.

Más consumo nacional, sin excluir lo extranjero

Llerenas puntualiza en que el distintivo no busca sustituir el consumo de productos extranjeros, sino de equilibrar. “Sí necesitamos consumir más productos nacionales; productos de América del Norte también. Hacer conscientes a las personas que es importante el consumo nacional, pero no se trata, como antes, de que no haya productos extranjeros. Para todos, es necesario en este momento tener más consumo nacional”.

La innovación también es parte del ADN del programa, debido a que existen iniciativas que tienen una relación cercana con la innovación, como startups y fintech. Ejemplo de ello es la iniciativa Mentes en Acción, un tipo Shark Tank que busca promover la inversión en emprendedores mexicanos

El sello, añade, abarca tanto productos tradicionales como nuevas industrias, como la de semiconductores, donde México empieza a consolidarse como parte de la cadena global.

Hacia una red más amplia de empresas

Actualmente, más de 3,600 empresas cuentan con el sello Hecho en México, pero el objetivo es llegar a más pequeñas y medianas empresas (pymes). “Tenemos que buscar cómo llegar a empresas de menor tamaño”, reconoce Llerenas.

Además, la Secretaría de Economía busca impulsar el distintivo en el sector servicios, como el turismo, porque desde el inicio se pensó el sello Hecho en México para productos, pero ahora es necesario buscar la forma de llevarlo a servicios.

Llerenas subraya que el sello no solo otorga visibilidad, sino que también puede fortalecer las cadenas de proveeduría y la competitividad del país, puesto que el distintivo le da visibilidad. “Si es un elemento mercadológico importante, pero los queremos llevar más allá, como darles más apoyo a las empresas y ver cómo relacionarlos con otras empresas, cómo tener cadenas de proveeduría más sólidas”.

Una invitación al sector productivo

El subsecretario invita a las empresas a acercarse a la Secretaría de Economía para conocer los beneficios del programa y recibir acompañamiento. “Es voltear a ver los sectores y cuáles podemos apoyar más. Como textil y zapatos, que han tenido problemas ante las importaciones asiáticas. También sectores de alta tecnología, innovadores y emprendedores”.

Finalmente, Llerenas destaca que el objetivo del sello Hecho en México es construir una economía más fuerte desde adentro. "Eso es lo que nos conviene,