El Sello Hecho en México impulsa la economía nacional

La Secretaría de Economía (SE) relanzó el sello Hecho en México como parte de una estrategia para fortalecer el mercado interno, impulsar la producción nacional y reforzar la identidad mexicana. El distintivo busca destacar el valor de lo hecho en territorio nacional y elevar la competitividad de las empresas que apuestan por la manufactura local.

El sello forma parte del Plan México, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que integra 18 acciones estratégicas para el desarrollo económico del país, una de ellas se enfoca en la proveeduría y consumo nacional.

Hoy es una hoja de ruta para fortalecer la economía nacional y dentro del Plan México se habla de sustituir importaciones, para producir lo que ocupamos”, explica Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México

La iniciativa busca beneficiar a todos los sectores, como alimentos, construcción, electrodomésticos, servicios financieros, salud, entre otros. Actualmente, hay 3,640 marcas y productos registrados como Oxxo, Liverpool, Bimbo, Plata y Grupo Modelo.

El sello Hecho en México se lanzó en 1978 durante el sexenio de José López Portillo y 47 años después se reactivó para impulsar la economía en el país.

Cuando llegó Marcelo Ebrard como secretario de Economía dijo que el sello tenía que ser una política pública y una campaña permanente de comunicación. Esto es importante, porque no queremos estar esperanzados a otras economías”, relata Bárbara Botello.

Potencial en el ingenio mexicano

Bárbara Botello señala que en el país hay mucho talento, pero no se le da el impulso que debería, lo cual es necesario cambiar, pues existen negocios mexicanos que han impulsado la innovación en el país, ejemplo de ello es la aeronave ligera deportiva Halcón 2.1, fabricado por la empresa Horizontec, el cual obtuvo el sello por ser fabricada con piezas mexicanas.

También, puntualiza en que dentro del territorio se están haciendo dispositivos médicos, como en el caso de Tijuana que exporta marcapasos, así como la creación de vehículos eléctricos; sin embargo, aún se presenta una fuga de cerebros, por lo que las alianzas con otras instituciones son necesarias.

Tal es el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Economía, que lanzaron la iniciativa “Hecho en México: Mentes en Acción”, con la finalidad de impulsar el talento nacional y proporcionar protección a las invenciones.

Hemos visto inventos mexicanos y vemos mucho talento. Por ejemplo, en los videojuegos, somos el segundo país que más los consume, pero ¿quién hace más inventos? Los hacen los mexicanos, pero el desarrollo se hace en el extranjero”, destaca Bárbara Botello.

Hugo Salazar.

Beneficios al obtener el sello Hecho en México

Contar con el sello puede brindarle varios beneficios a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como tener facilidades para vender en las tiendas de autoservicio y departamentales.

Además, con el distintivo se busca que las pymes aplacen el tiempo de vida y con ello, evitar el quiebre de las más de cinco millones que operan en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Puesto que los negocios pueden acceder a capacitaciones por parte de la SE y apoyo para vender en ferias y exposiciones. Aunado a que tendrán mayor acceso a créditos.