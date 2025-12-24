¿Qué frena el crecimiento del emprendimiento en México?

En un panorama global marcado por la incertidumbre económica, el emprendimiento en México se muestra como una alternativa para generar un ingreso extra; sin embargo, se presentan varios retos que frenan su crecimiento.

De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), el tiempo promedio de operación es de tres años y ocho meses, en el que el principal motivo de fracaso es la falta de liquidez y capital de trabajo.

“A pesar de que el 99% de las mipymes generan más del 70% del empleo, no superan los primeros tres años. Esto es una cifra que debemos considerar y debemos tener un objetivo claro de cómo aportar a estos emprendedores que están empezando”, menciona Diego del Valle, presidente de Entrepreneur’s Organization, capítulo CDMX.

3 retos que frenan el crecimiento

Las razones por las que los emprendedores no suelen llegar a operar por más de tres años, se debe a tres motivos, principalmente. El primero es la falta de conocimiento en otras áreas, debido a que muchos se enfocan en aspectos que dominan. Por ejemplo, priorizan las ventas antes que la parte financiera.

El manejo de la empresa, como la parte de reclutamiento, cultural y administrativa es algo que no ves cuando empiezas a emprender en una etapa tan temprana”.

De hecho, el 20% de los emprendedores cierra a causa de una mala gestión administrativa, de acuerdo con la Asem.

El segundo punto es cargar con todas las tareas, desde el cobro al cliente y la producción. A pesar de que en etapas iniciales es comprensible, a largo plazo se vuelve un problema.

Diego del Valle puntualiza que el problema se centraliza en no delegar tareas, lo que ocasiona que los emprendedores no se enfoquen en la estrategia, sino en la operación diaria.

Mientras que, el tercer reto es la falta de educación empresarial, la cual, el presidente de Entrepreneur’s Organization, menciona que este problema se presenta desde temprana edad.

¿Cómo mejorar el ecosistema emprendedor?

Para apoyar a los emprendedores en el país, David del Valle propone que se incentive a la población a interesarse en temas empresariales, incluso dentro de las instituciones educativas.

Por otro lado, considera que debe haber programas de levantamiento de capital menos agresivos para los emprendedores que van iniciando.

Asimismo, el acceso al financiamiento en negocios que están en temprana edad es complicado, por lo que se requieren productos o facilidades para impulsarlos.

La soledad como emprendedor

Cuando se emprende por cuenta propia se suele sentir que es un camino solitario, ya que no conocen a otros colegas o no se sienten comprendidos con los problemas diarios de la operación.

“El común denominador es que somos emprendedores solitarios y estamos convencidos de lo que queremos. El problema es que queremos resolver el mercado y llegamos a ser un poco tercos, pero también queremos impactar a la comunidad”, relata Diego del Valle.

En esta misma línea, el especialista menciona que para el 2026, la organización busca consolidar un nuevo capítulo en Puebla, en el que convocará a emprendedores de la zona para compartir experiencias, visiones y crear sesiones de networking. Aunado a que se planea crear un capítulo más extenso en la Ciudad de México, para incrementar y fortalecer la red de emprendedores.