¿Quieres comprar una franquicia? Esto debes analizar antes de invertir

Adquirir una franquicia puede ser una alternativa atractiva para quienes buscan emprender con un modelo de negocio probado. A pesar de que existen diversas opciones y montos de inversión, ajustados a distintos perfiles de inversionista, elegir la franquicia adecuada requiere planeación.

En este sentido, las ofertas de una franquicia pueden ser atractivas y viables, pero antes de firmar un acuerdo es necesario superar la etapa de entusiasmo y ver si realmente es viable la elección, mencionó Héctor Alcázar, director general de Alcázar & Compañía.

El beneficio es que habrá interrelaciones con la transferencia de tecnología, asistencia técnica como capacitación y supervisión que hace la marca”, mencionó en el taller ¿Cómo adquirir mi primera franquicia?, durante la Feria Internacional de Franquicias 2026.

Consideraciones antes de adquirir una franquicia

Las franquicias comienzan como negocios independientes y cuando demuestran ser rentables, gracias a sus modelos de negocio, se replican bajo este formato. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), este esquema alcanza una tasa de éxito de 85% a cinco años, frente a 35% de los negocios independientes.

Sin embargo, invertir en una franquicia no significa que tenga un éxito asegurado, porque depende de varios factores, como la ubicación y la operación. Por lo que la elección debe tomarse con tiempo.

No hay franquicia perfecta, ni franquiciatario perfecto, lo que vamos a tratar de encontrar es igualar expectativas, porque ninguna franquicia logra cumplir todas las expectativas al 100% y por eso hay que ver con qué franquicia nos identificamos mejor”, añadió.

Por ello, el especialista aconseja observar al franquiciante, porque una mala señal es cuando inmediatamente buscan firmar o no investigan el perfil del franquiciatario.

¿Cómo elegir una franquicia?

Elegir una franquicia ante la variedad de marcas y giros puede ser complicado. Héctor Alcázar aconseja elegir un rubro que sea del agrado del futuro franquiciatario, pero si la elección sigue siendo complicada, es mejor descartarla.

“Es muy importante saber qué te gusta, porque cuando decidas una franquicia, tienes que tener cero dudas porque es una inversión patrimonial”.

Una vez que se elige una franquicia, el interesado debe llenar una solicitud de franquicia generalmente consiste en un cuestionario donde el franquiciante busca conocer su perfil, experiencia y posibilidades de inversión. Posteriormente, se realiza una entrevista para profundizar en la información y evaluar la afinidad con el modelo de negocio.

Después de la solicitud, la ubicación es un punto importante para el éxito de la franquicia. En este sentido, la marca brinda apoyo para la elección.

Para disminuir el riesgo de fracaso, el especialista recomienda contratar un estudio de geomarketing para validar si la gente estará dispuesta a consumir en la franquicia.

En tanto, es importante considerar el monto de inversión y cuánto tiempo toma para recuperarlo (retorno de inversión). Esto se debe a que cada franquicia cuenta con diferentes modelos.

¿Cuáles son los pagos de una franquicia?

Para elegir la opción más viable de una franquicia, también es importante conocer las contraprestaciones de la franquicia, es decir, el pago que realizará el franquiciatario hacia la marca.

Cuota de pago inicial: Este pago se hace al inicio (y por única vez) para que la franquicia proporcione la licencia de uso por escrito para poder operar, además de incluir las capacitaciones, manuales de uso y mobiliario, pero depende del caso.

Regalías: Son pagos periódicos que la franquicia recibe del franquiciatario para financiar el soporte operativo que brinda la marca. En este contexto, las regalías incluyen el derecho de operar bajo la marca, asistencia técnica, derecho a actualizaciones, visitas de supervisión y asesoría.

Fondo de publicidad: Es una aportación que se realiza con la intención de tener participación en publicidad corporativa, diseños publicitarios, estrategia de marketing, redes sociales, patrocinios, entre otros. El beneficio del fondo de publicidad es el ahorro de tiempo en campañas publicitarias.

Invertir en una franquicia va más allá de obtener un retorno de inversión en poco tiempo, ya que depende de varios factores para lograrlo; sin embargo, elegir un modelo seguro puede reducir la incertidumbre frente a otros modelos de emprendimiento.