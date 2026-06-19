Brent registra una pérdida semanal del 8% pese a leve respiro este viernes

El crudo Brent subió ligeramente el viernes, pero registró una caída semanal de alrededor del 8%, después de que Israel y Hezbolá acordaron ⁠un alto el fuego en el ⁠Líbano y pese a que Irán impuso condiciones para el uso del estratégico estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent subían 66 centavos, o un 0.53%, a 80.38 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaban 94 centavos, o un 1.23%, a 77.54 dólares el barril.

Los volúmenes de negociación eran bajos por un feriado en Estados Unidos.

Los productores del Golfo se preparaban para aumentar las exportaciones después de que Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego que entró en vigor a las 13:00 GMT del viernes.

Al menos cuatro petroleros que transportaban crudo, productos petrolíferos y gas licuado de petróleo entraron el viernes en el estrecho de Ormuz, con destino a los puertos iraquíes del Golfo, según datos de MarineTraffic.

Sin embargo, a pesar del repunte de la actividad, Irán dio señales de un control más estricto sobre el tráfico marítimo, y la televisión estatal informó que los buques deben coordinar su tránsito con la ⁠Armada de la Guardia Revolucionaria.

La preocupación en ⁠torno a las condiciones ⁠impuestas por Irán para el uso del estrecho contribuyó a impulsar al alza los precios ⁠del petróleo el viernes, según Rory Johnston, fundador del boletín Commodity Context.

"El mercado descontaba un acuerdo y una ejecución prácticamente sin contratiempos, y eso no parece ser lo que estamos viendo hasta ahora", dijo Johnston.

En cuanto al consumo, la demanda mundial aumentará a 113.3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 105.1 millones de barriles diarios de 2025, indicó la OPEP ⁠en su "Perspectiva del Petróleo Mundial 2026".