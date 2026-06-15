Se han devuelto más de 44,000 millones de pesos de saldo a favor; retrasos no son arbitrarios: fisco

El administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gari Flores, informó que hasta la semana pasada la autoridad fiscal había devuelto a 5.6 millones de contribuyentes más de 44,000 millones de pesos de saldo a favor.

Las cifras, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa organizada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), corresponden a 5.6 millones de declaraciones que resultaron con saldo a favor durante el periodo de Declaración Anual de Personas Físicas 2026, que fue en abril.

Asimismo, Flores explicó que el fisco está haciendo las devoluciones en un plazo promedio de 4 días, esto cuando inicialmente había prometido que se iban a realizar en un plazo de 5 días.

Asimismo, el funcionario destacó que aún no se trata de las cifras definitivas del periodo de la declaración anual 2026, sino del corte mas reciente con el que cuenta la autoridad.

Según estimaciones de la plataforma TaxDown, para principios de junio alrededor de 2.5 millones de contribuyentes aún no recibían su devolución de impuestos que les correspondía tras haber obtenido un saldo a favor en su declaración anual.

Además, el 32% de los contribuyentes que obtuvieron saldo a favor todavía tenía pendiente su devolución, mientras que 59% ya la habían recibido y 8% había obtenido una resolución improcedente o se la habían rechazado, según datos de la misma firma.

De acuerdo con la plataforma que automatiza la declaración de impuestos, la principal razón por la que la autoridad fiscal se estaba retrasando en el pago de la devolución era la inconsistencia en la cuenta CLABE de los contribuyentes.

Al respecto, Gari Flores comentó que los retrasos por la inconsistencia en la cuenta CLABE no es “algo que el SAT haga de manera arbitraria”.

“¿Qué sucede? Hay contribuyentes que cambian su cuenta CLABE y tenemos que sí o sí verificar que esa cuenta CLABE sea del contribuyente. Si la del año pasado ya la sabíamos y nos la había verificado la comisión, no hay ningún problema.

“Si este año se hace el cambio de cuenta, tenemos que verificarlo y eso hace que el trámite pueda tardar un poco más, porque no vamos a devolver una cantidad de un contribuyente sin tener la certeza de que esa cuenta es suya”, explicó Flores.

Han cancelado 3,514 sellos digitales

Por otro lado, el administrador general de recaudación informó que el SAT ha restringido o cancelado 3,514 Certificados de Sello Digital (CSD) al mismo número de contribuyentes en lo que va de 2026.

El funcionario detalló que la restricción o cancelación de los CSD es el recurso de última instancia que ejerce la autoridad fiscal cuando detecta que un contribuyente retiene impuestos de terceros, no los entera al fisco y se los queda.

“En esos casos, solo en esos casos y después de haber agotado todas estas instancias es que podemos llegar a hacer restricción de la facturación porque podemos estar ante un tema de factureras, de nomineras, algo algo que preocupa y que genera mucho problema económico”, dijo.

Mencionó que la restricción o cancelación de los sellos se da solo hasta después de que se agotaron todas las demás instancias mediante las cuales el fisco contacta al contribuyente y lo invita a cumplir o corregir su situación fiscal, como son correos, mensajes a través del Buzón Tributario, requerimientos, etc.

“(La suspensión o cancelación de sellos) son acciones ahorita que estamos en época del mundial, pues como se dice, la barrida, si me lo permiten. Es el último recurso”, declaró.