Niegan cabildeo con ministros por agua

La presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, niega que las reuniones que ha tenido con los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impliquen cabildeo o presión para cambiar el sentido de dos proyectos de sentencias que, de aprobarse, obligaría a su gobierno abastecer agua potable por la red hidráulica a 806 habitantes de 38 colonias de la llamada Quinta Zona que se ampararon.

“No fue cabildeo. O sea, una reunión no implica cabildeo, ¿eh?, primero. Segundo, el asunto fue que acudí en un asunto en donde hubo que hacer aclaraciones, y en su caso aportaciones y las hicimos… Nosotros hemos cumplido con la función que tenemos de asistir y presentarles toda la información que nosotros tenemos”, revira.

Los encuentros privados que ha tenido “con todos los ministros, en conjunto”, sostiene en entrevista con El Economista, no implican presionar a la Corte.

A la pregunta de cuál fue el propósito de reunirse con los ministros, responde:

“Bueno, para decirles que, por supuesto, nosotros hemos avanzado abismalmente, que ha sido un trabajo conjunto entre el gobierno del estado y el gobierno federal y que lo que ha pasado en Ecatepec es una hazaña en el tema de inversión y en el tema del agua por la red”.

Los quejosos, quienes serían amparados para garantizarles el abasto de agua de calidad para consumo humano si se aprueban próximamente las dos propuestas de sentencias de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, y Lenia Batres Guadarrama, cuya discusión y votación por el pleno del máximo tribunal constitucional se ha retirado de la agenda en cinco ocasiones de mayo a la fecha, han denunciado que el retraso de la resolución del tema se debe a las gestiones de Cisneros Coss con el argumento de que los inconformes ya tienen agua por lo que ha cesado el acto reclamado, lo que, aseguran, no es cierto.