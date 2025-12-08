Circulante refleja presión inflacionaria, alto costo por transferencias e informalidad

Los billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, llegaron a un nivel de tres billones 388,229 millones de pesos, al corte del 28 de noviembre del 2025, informó Banco de México.

Este saldo de la base monetaria en circulación, se encuentra 7.6% arriba del nivel demandado en el mismo lapso del año pasado, se convierte en el registro más alto observado en el citado agregado monetario, es poco más del triple de la variación anual de inflación registrada durante octubre que fue de 3.57 por ciento. Y se incrementó respecto del circulante a disposición al arrancar el 2025, cuando ascendió a tres billones, 293,419 millones de pesos.

De acuerdo con el subdirector de la facultad de empresariales de la Universidad Panamericana, Salvador Rivas Aceves, la velocidad de movimiento del circulante indica el crecimiento de los precios, pues se requiere mayor cantidad de billetes y monedas para pagar un bien o servicio.

Aclaró que también existen características económicas que hacen que se siga acelerando la circulación del efectivo y tiene que ver con el hecho de que muchos negocios solo aceptan efectivo, por las altas comisiones que cobran los bancos o bien porque la población no está suficientemente bancarizada.

Lo anterior toda vez que algunos comercios, prefieren trasladar el costo por el uso de tarjeta al cliente final y entonces, o pierden al cliente, o mejor cobran en efectivo.

El impacto de la inflación

El Banco de México sí ha hecho reconocimientos explícitos a la inflación ante el aumento de la base monetaria. Esto sucedió la segunda semana de mayo del 2022.

En ese momento la base monetaria registró una variación anual de doble dígito, de 11.3% y había un saldo en circulación de dos billones 977,999 millones de pesos.

A diferencia de aquel momento, el banco central ha explicado que la variación anual de 8.3% que registró la base monetaria al corte del 14 noviembre, estuvo relacionada con “el efecto del programa de descuentos para consumo de 13 al 17 de noviembre, denominado Buen Fin” así como el efecto estacional asociado al feriado del 20 de noviembre y el anticipo de algunas gratificaciones”.

El catedrático de la UP aclaró que pese a tener una variación del INPC en trayectoria a la baja en este momento, una fluctuación de 3.56% como la observada en octubre o de 3.61% de la primera quincena de noviembre, “significa que los precios siguen creciendo arriba de 3% anual”.

“El hecho que no sean variaciones de 8% como llegaron a registrarse en el 2022 o de 40% como en la década de los 80, no significa que no sigan creciendo” subrayó.

Tomó el ejemplo de la aceleración de un auto. “Uno va manejando y al acelerar aumenta la velocidad del auto. Puede aflojar un poco al acelerador y eso significa desaceleración, pero no significa que se esté frenando el coche, solo va disminuyendo la velocidad, pero no significa que el coche esté frenando”.

Entonces igual sucede con los precios. Una inflación por arriba de 0% significa que los precios siguen aumentando.

Sí crece, pero más moderada

La información del Banco de México muestra que en los primeros 11 meses del año, la variación de la base monetaria presentó el crecimiento nominal más alto desde el 2020, cuando registró una variación de 24.5 por ciento.

En ese momento, la base en circulación ascendía a 1.9 billones de pesos. Después, durante el 2021 y el 2022, registró variaciones de doble dígito y fue en marzo del 2024, cuando por primera vez rebasó los tres billones de pesos.

Información de Banxico muestra que en ese año, de enero a noviembre, registró una variación de nuevo de doble dígito, de 13.2% que fue identificada en su momento por catedráticos por el pago anticipado de las becas gubernamentales.

Informalidad y comisiones bancarias, otro origen

El catedrático explicó que en el caso de México, un determinante que alimenta el uso de efectivo son las comisiones bancarias, pues a una pequeña o microempresa, les resulta caro utilizar un una Terminal Punto de Venta.

“Si el negocio está en un barrio en donde las personas tienen ingreso bajo, quizá tampoco acepta pagos con tarjeta porque sus clientes no cuentan con una”.

La combinación de estos dos fenómenos también puede estar indicando que la economía informal es bastante alta.