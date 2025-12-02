Economía mexicana está estancada, pero no se ve que se dirija a una recesión: Banamex

Por factores tanto internos como externos, la economía mexicana está estancada, aunque al cierre del 2025 no se ve que vaya a recesión.

Lo anterior lo afirmó Sergio Kurczyn, director de estudios económicos de Banamex, quien consideró que este año la economía mexicana, con base en las estimaciones del banco, crecerá apenas 0.2 por ciento.

En conferencia de prensa precisó, no obstante, que con los datos que se tienen hasta ahora, no se vislumbra una recesión.

“Está estancada la economía mexicana, habrá crecido 0.2% este año, pero la buena noticia, dentro de esta mala noticia, es que no vemos en el cuarto trimestre, que nos vayamos a ir hacia una recesión en México”, puntualizó.

El economista destacó que desde hace un año, debido a temas como la reforma judicial; la presidencia de Estados Unidos que encabeza Donald Trump y su políticas arancelaria y migratoria; las alta tasas de interés y la necesidad de que ya hubiera una consolidación fiscal, no se veía que la economía fuera a crecer.

Y aunque dijo que de momento no se ve que vaya a haber una recesión, aseguró que el riesgo está ahí.

“Mientras más cerca estás del 0.0%, es más fácil que vayas a una recesión, o (por el contrario), a lo mejor en ese margen subes a 0.5%”, dijo.

Repunte en el 2026, la expectativa

Sergio Kurczyn insistió en que la buena noticia es que el pronóstico no indica que en el cuarto trimestre del año la economía vaya hacia abajo, sino que empiece a repuntar.

“Ese es un punto importante y va a repuntar el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2026”, señaló.

En este sentido, reiteró que la expectativa de Banamex para el próximo año, es que la economía crezca 1.5 por ciento.

“Por fin vamos a ver qué saca la cabeza la industria, incluida la manufactura”, refirió.

De igual forma, consideró que la inversión suba, aunque de forma moderada, y que el consumo siga haciéndolo, mientras que las exportaciones no estén tan fuertes el próximo año como en el que está por concluir.

El economista de Banamex mencionó que aunque la incertidumbre arancelaria se mantendrá, México cuenta con ventajas frente a otros países a los que se les han subido de manera importante; y consideró que el momento del “nearshoring”, regresará con más fuerza a México.

Disminuirá flujo de remesas

El analista comentó por otra parte que, por primera vez en 12 años, en el 2025 las remesas registrarán una caída -se estima que cierren el año en 62,000 millones de dólares contra los más de 64,000 millones del 2024-.

No obstante, confió en que en el 2026 vuelvan a “sacar la cabeza”, aunque estimó que no volverán a recuperar los niveles del 2024.

Riesgos

Kurczyn argumentó que de los riesgos que ven se encuentran, las finanzas públicas que, dijo, sí preocupan, lo mismo que la reforma judicial, la cual no gustó.

De igual forma, mencionó riesgos geopolíticos derivados de algunas medidas adoptadas por Estados Unidos.

No obstante, reconoció que algo relativamente positivo es que cambió la política de seguridad de México y ahora es más funcional para evitar intervenciones mayores de parte del vecino del norte.

“Un aspecto positivo que quiero también recalcar es que si va en serio la política para invitar a la iniciativa privada a inventor mucho más, en un clima más favorable, pues no hay nada que impida que se desarrollen políticas para crear un ambiente favorable para la iniciativa privada”, puntualizó.