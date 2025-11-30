Apoyos a Pemex salvan ingresos petroleros; crecieron 15.4% anual

Los apoyos que el gobierno federal ha otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex) salvaron los ingresos petroleros, ya que las transferencias y recursos a la petrolera se han contabilizado como entradas de dinero, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En septiembre, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030.

Con ello, la administración de Claudia Sheinbaum decidió abrir la llave del gasto, luego de un año de subejercicios y contracciones para lograr la consolidación fiscal.

En este tenor, el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a octubre mostró que los ingresos petroleros –considerando los apoyos a la empresa petrolera– sumaron 993,200 millones de pesos, 15.4% más anual.

Si no se contabilizaran los recursos que se otorgaron a Pemex, la captación petrolera sería de 739,500 millones de pesos, lo que representaría una caída de 14.1% en comparación anual.

“En términos de registro presupuestario, la operación ya ocurrió a nivel de balance (…) esto no tiene un impacto en las metas presupuestarias del balance financiero (…) lo que ocurrió fue que el gobierno federal capitalizó a Pemex por este monto (253,800 millones de pesos), eso representa un gasto para el gobierno. En el rubro de gasto del gobierno federal va a aumentar (…) este gasto adicional del gobierno federal representa un ingreso adicional para Pemex, lo cual hace que en el balance el mayor gasto del gobierno se neutralice con los mayores ingresos a Pemex”, explicó en su momento Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

Pago de impuestos creció 6.1%

Del lado de lo que se obtiene por el pago de impuestos de los contribuyentes, Hacienda informó que se recaudaron 4 billones 495,900 millones de pesos, un incremento anual de 6.1 por ciento.

A detalle, la dependencia explicó que la recaudación de ISR creció 5.5% anual, 59,000 millones de pesos más de lo calendarizado en medio de mayores salarios reales y dividendos empresariales.

“La recaudación por el concepto de IVA aumentó 5.2% real anual, 44,000 millones de pesos por encima del programa, beneficiada por un tipo de cambio promedio más competitivo en la primera mitad del año y una fiscalización aduanera más rigurosa. Los ingresos por el concepto de impuestos a las importaciones crecieron 21.4% real anual, superando el calendario en 15,000 millones de pesos”, agregó la SHCP.

En total a octubre se obtuvieron 6 billones 850,300 millones de pesos en ingresos públicos, considerando aquí el apoyo que se le dio a la petrolera.

Con ello, los ingresos públicos crecieron 6.6%; no obstante, si no se contabilizan los recursos destinados a Pemex, los obtenido por el erario representó 2.7% anual.