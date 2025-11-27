PIB de México podría crecer hasta 1.5% en el 2026, si se resuelve incertidumbre por T-MEC

La economía mexicana podría registrar un crecimiento alrededor de 1.5% el próximo año si se cumplen dos condiciones: que el Plan México se materialice y en la medida que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC) avance, aun con aranceles, advirtió el vicepresidente y co director de inversiones de la administradora de fondos de Franklin Templeton, Ramsé Gutiérrez.

De acuerdo con él, las exportaciones fueron el factor que “medio salvó” a la economía mexicana “del desastre” en el 2025. Ese ha sido el tema que evitó un mayor deterioro en el desempeño del PIB mexicano en este año.

Por ello considera que para el 2026, tendría que resolverse primero la incertidumbre por el tema comercial con Estados Unidos y luego encontrar las vías para consolidar las inversiones locales.

Al participar en la conferencia sobre el Panorama económico y de mercados para el 2026, que organizó la administradora de fondos, reconoció el mayor entendimiento que parece estar presentándose entre esta administración y la iniciativa privada. Sin embargo, comentó que se requieren señales claras de avance entre las buenas intenciones del gobierno y la respuesta de la iniciativa privada, que destrabaría las inversiones locales.

El directivo reconoció que este primer año de gobierno, fue perdido para la actividad económica.

“No vino un impulso del lado del consumo, ni del lado de la inversión privada, por la incertidumbre; ni la de gobierno por la restricción fiscal. Fue el sector exportador la salvaguarda de la economía mexicana este año y es el que medio va a ayudar en el 2026 también”, subrayó.

EU, la Fed y el sustituto de Powell

En la misma conferencia participó el vicepresidente Luis Gonzali quien agregó que en las expectativas para 2026, también se tienen que incorporar el desempeño de la economía de Estados Unidos, que por ahora está mostrando la posibilidad de una desaceleración.

Gonzali añadió que en aquella economía pesa el riesgo de un deterioro en el panorama inflacionario y que habrá que estar atentos a la respuesta de la Fed, que operará con “un Presidente a la sombra”, pues el cargo de Jerome Powell termina en mayo y el secretario del Tesoro ya anticipó que será antes de Navidad, cuando se divulgará el nombre del sustituto que apunta a Kevin Hasset.

Remesas, poder de compra y consumo

Los expertos aclararon que no suelen dar pronósticos puntuales para los indicadores. Explicaron que en el 2025, la inversión fija bruta definitivamente no creció ante la incertidumbre externa y doméstica.

Gutiérrez destacó que el próximo año no se contará con el soporte que representó el consumo después de la pandemia, ante el deterioro del poder adquisitivo de las remesas.

Pues tal como explicó Gonzali, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, continuará dificultando la posibilidad de que los trabajadores mexicanos envíen remesas y seguirá desalentando los cruces de migrantes.

De acuerdo con Gutiérrez, las remesas no solo se están desacelerando en dólares, sino que este 2025, será el tercer año consecutivo que cae su poder de compra, lo que también seguirá frenando al consumo.

Para ilustrarlo, comparó el comportamiento anual ajustado por inflación. Según sus datos, en el 2023, hubo una caída de 11.8% anual en el poder adquisitivo de las remesas; en 2024 se presentó nulo avance y en el 2025, será una nueva caída de 2 por ciento.

El responsable de la Dirección de Estadísticas Económicas y el Foro de Remesas de América Latina del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Jesús Cervantes González, explicó aparte que para los hogares, la pérdida del poder de compra las remesas es muy relevante, ya que es lo que les permite comprar en el país de origen.